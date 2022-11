La crise des passeports est-elle derrière nous? On fait le point

Partager







Faut-il encore attendre des mois pour recevoir son nouveau passeport? D’interminables files s’étendent-elles toujours devant les bureaux de passeport? Cinq mois plus tard, on fait le point sur la crise et le cafouillage bureaucratique au ministère de l’Immigration.

La crise des passeports est-elle derrière nous?

«La lumière au bout du tunnel, elle est petite, mais elle est là», lance d’emblée le vice-président régional de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec, Yvon Barrière.

Joseph K Ng - stock.adobe.com

Vous devrez toutefois vous armer de patience: il ne prévoit pas de retour à la normale, c’est-à-dire un délai de livraison de 20 jours ouvrables pour un nouveau passeport, avant septembre 2023.

Pour accélérer le service – et pallier le manque de main-d’œuvre –, 300 agents de passeports ont par ailleurs été embauchés au Québec par le gouvernement fédéral.

Combien de temps devrez-vous patienter avant de recevoir votre passeport?

Le site du gouvernement du Canada indique qu’une demande présentée en personne à un des bureaux «ordinaires» de Service Canada sera traitée dans un délai de 20 jours ouvrables.

On précise toutefois qu’«en raison des volumes élevés, les délais de traitement peuvent être plus longs que d’habitude». Préparez-vous donc à attendre un peu plus longtemps.

En entrevue avec le 24 heures, Yvon Barrière soutient que certaines demandes – sélectionnées au hasard – sont traitées plus rapidement que d’autres par les fonctionnaires fédéraux, ce qui a pour effet de faire baisser le délai moyen mis de l'avant par Ottawa. M. Barrière avance que ce système à deux vitesses fait en sorte que certaines personnes reçoivent leur nouveau passeport en deux ou trois semaines, alors que d’autres doivent attendre deux ou trois mois.

Le gouvernement fédéral dément pour sa part l'existence d'un tel système à deux vitesses, tout en assurant qu’un Canadien qui compte partir dans 45 jours et qui fait une demande de passeport le recevra à temps.

Qu’en est-il des files d’attente interminables?

Contrairement au printemps dernier, vous n’aurez pas besoin de dormir devant les bureaux de Passeport Canada ou de Service Canada. L’attente pour recevoir le document se fait dorénavant à la maison, une fois votre demande acheminée.

Photo courtoisie TVA NOUVELLES/AGENCE QMI CAPTURES TVA/AGENCE QMI Photo Laurent Lavoie Photo courtoisie TVA NOUVELLES/AGENCE QMI CAPTURES TVA/AGENCE QMI Photo Laurent Lavoie

Pour en avoir le cœur net, le 24 heures s’est rendu récemment au bureau de Passeport Canada et à celui de Service Canada au Complexe Guy-Favreau, au centre-ville de Montréal.

Lors de cette visite récente, il y avait une trentaine de personnes tout au plus à Passeport Canada, tandis qu’à Service Canada, l’attente était pratiquement inexistante, même sans rendez-vous.

Si vous partez en voyage prochainement, quoi faire?

Si vous êtes en mesure de prouver que vous partez en voyage bientôt – en présentant une copie d’un billet d’avion, par exemple –, votre demande pourrait être traitée en priorité, soutient Yvon Barrière.

Les Canadiens qui ont soumis une demande il y a plus de 20 jours ouvrables, qui n’ont toujours pas reçu leur passeport et qui partent dans les 72 prochaines heures peuvent se présenter dans un bureau de Passeport Canada pour le recevoir à temps (et sans frais), assure le gouvernement fédéral.

Une personne qui quitte le pays dans les 24 à 48 heures et qui n’a pas envoyé une demande officielle pourra déposer une demande urgente. Il devra toutefois débourser 110$ de sa poche, peut-on lire sur le site gouvernemental. Des frais réguliers de 120$ à 160$ s’ajouteront pour une demande de passeport adulte.

Si une personne quitte le pays dans deux à neuf jours ouvrables, elle pourra faire une demande express, qui coûte 50$ de plus qu’une demande régulière.

Est-ce qu’il y a une hausse des demandes de passeports?

Service Canada soutient que le nombre de demandes reçues par semaine a augmenté de 200% par rapport à juin 2021. Ce nombre est passé de 20 947 la première semaine de juin 2021 à 68 842 la troisième semaine d'octobre 2022.

La demande pourrait d’ailleurs continuer de monter: les premiers passeports valides pour dix ans qui ont été émis en juillet 2013 viendront à échéance l’an prochain.

