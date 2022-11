La nouvelle bande-annonce d’Avatar: The Way of Water nous ramène à Pandora [VIDÉO]

Partager







Mercredi matin, 20th Century Studios a partagé une nouvelle bande-annonce de la suite très attendue de James Cameron, Avatar: The Way of Water.

• À lire aussi: The Last of Us: la date du début de la série confirmée par HBO (MISE À JOUR)

• À lire aussi: Netflix: le forfait abordable avec publicités maintenant disponible au Canada

La vidéo replonge les fans dans le monde magique de Pandora et promet une aventure spectaculaire et pleine d’action.

Se déroulant 10 ans après les évènements du premier film, la suite raconte l'histoire de la famille Sully, les problèmes qui les attendent, les efforts qu'ils déploient pour se protéger les uns les autres, les combats qu'ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu'ils doivent surmonter.

Réalisé par James Cameron et produit par Cameron et Jon Landau, Avatar: The Way of Water met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet.

La sortie en salle de la suite du film le plus lucratif de tous les temps est prévue le 16 décembre prochain, à temps pour les vacances des Fêtes.

Bande-annonce - Avatar: The Way of Water

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s