Math Duff explique pourquoi il est devenu comme le Oprah Winfrey des «tites saucisses cocktail»

Partager







Tous ceux qui ont déjà pris la route 175 en direction du Saguenay se sont arrêtés au moins une fois à la fameuse halte routière L’Étape.

• À lire aussi: Math Duff raconte l’agression troublante qu’il a subie dans un bar

• À lire aussi: On a goûté aux 2 nouveaux gâteaux Vachon et voici comment ça s’est passé

Et tous ceux qui suivent Math Duff sur Instagram savent qu'il est un GROS fan de la place et de ses tites saucisses. Le Sac de chips n'a pas de statistiques officielles, mais on dirait que chaque semaine, Math mange au moins 8 saucisses de L'Étape.

L'humoriste originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean était à La Tour cette semaine et il est revenu sur le phénomène des saucisses cocktail dans le sirop d’érable (ou enroulées dans le bacon) de L’Étape.

Dominick Gravel/Agence QMI

Il faut savoir que les collations se trouvent dans un réchaud sur le bord de la caisse et que ça, c'est ben l'fun.

«Il y a un réchaud à côté de la caisse. Je me dis “voyons L’Étape qui se diversifie dans leurs offres. [...] Je mange ça dans le char, y sont bonnes, sont grosses, juteuses et y sont sucrées parce qu’elles sont dans le sirop d’érable», explique l'humoriste en agitant les mains pour appuyer chacun de ses mots.

Math Duff dit ensuite qu’il croit avoir créé un phénomène autour des fameuses «tites» saucisses de L’Étape.

«J’ai fait une story sur Instagram pour en parler et depuis ça a explosé. Je ne veux pas m'autoproclamer Oprah Winfrey, mais je les ai mis sur la mappe!», déclare Dufour.

De son côté, la chanteuse originaire de Girardville au Saguenay-Lac-Saint-Jean Guylaine Tanguay nous a dévoilé comment les gens de son coin de pays appelaient les «tites» saucisses cocktail et vous allez sûrement être surpris. «Des quéquettes de lutins». À noter que cette version n’est pas enroulée dans le bacon.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s