On craque pour cette montre Casio «Super Mario Bros.» parfaite pour les gamers rétro [PHOTOS]

Casio sortira un nouveau modèle de G-Shock à l’effigie de Super Mario Bros. de 1985 et c’est franchement une belle pièce de collection à porter!

Le design de la montre est inspiré du jeu populaire Super Mario Bros. sorti sur la célèbre Nintendo Entertainment System. La montre présente les caractéristiques typiques d’une 5600 de Casio, comprenant une horloge numérique, une fonction de date et des alarmes. La face bleu ciel arbore une petite carapace verte qu’on retrouve dans le jeu de Nintendo et le titre «Super Mario Bros.».

De plus, une image de Mario qui attrape une vie apparaît en fond d’écran lorsqu’on active le rétroéclairage de la montre. Une petite touche qui rend cette montre encore plus unique!

Casio

La montre rouge est munie d’un bracelet en résine avec un motif de Mario qui se répète et vient dans un boîtier en étain rouge rendant également hommage au jeu.

Casio

Casio

Tout comme la majorité des montres Casio, elle est résistante aux chocs et à l’eau, et offre une autonomie de 2 ans.

La sortie de cette édition limitée est prévue le 11 novembre prochain et est offerte à 150 $US. Pour l’instant, les précommandes ne sont disponibles que pour les résidents des États-Unis. Casio indique toutefois qu’elle sera disponible chez certains détaillants, sur le site de Casio USA et au magasin G-SHOCK dans Soho, à New York.

