Gala ADISQ: on regarde des anciens looks de vedettes

Le Gala de l'ADISQ aura lieu dimanche le 6 novembre et en attendant, on a décidé de replonger dans les anciens looks portés par des vedettes québécoises lors de cet événement mondain (genre).

Certains looks nous ont marqués, d'autres moins (visiblement).

Dans notre capsule de cette semaine, nous essayons de reconnaître les stars de la chanson seulement avec leurs vêtements. Pensez-vous qu'on a été bons?

La réponse? Pas tout le monde. À voir dans la vidéo ci-dessus ▲

Si vous souhaitez vous amuser encore, regardez ceci: Vous vous souvenez des moments qui ont marqué l'histoire du Gala de l’ADISQ?

