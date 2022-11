Matthew Perry ne se souvient pas d’avoir sacré une volée à Justin Trudeau

Partager







Dans la vie, si vous avez déjà sacré une volée à un futur premier ministre, c’est probablement un incident dont vous vous souvenez pour le reste de vos jours.

Cependant, pour l’acteur Matthew Perry, c’est pas si simple.

Lors d’une récente entrevue avec Stephen Colbert, Chandler dans Friends a avoué qu’il ne savait pas si oui ou non il s’était déjà bagarré avec Justin Trudeau.

En 2017, Perry, un natif d’Ottawa, avait affirmé avec confiance qu’il était allé à l’école avec le fils de Pierre Elliott Trudeau et qu’en cinquième année, deux de ses amis et lui avaient cassé la gueule de l’héritier du royaume canadien.

Ceci avait mené à un échange comique sur Twitter durant lequel Justin Trudeau avait avoué être intéressé à une deuxième ronde.

Par contre, aujourd’hui, Perry qui fait la promotion de son nouveau livre Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing a affirmé qu’il n’est plus certain si la bagarre s’est réellement produite.

«Il y avait une grosse rumeur nous entourant. Que j’aurais battu Trudeau à l’école primaire.»

Quand Colbert lui a demandé si la rumeur était fondée, Perry a répondu «je ne crois pas».

L’acteur dit que l’histoire vient de son ami Chris Murray, mais que lui-même n’a aucun souvenir de l’évènement.

Si l’histoire est vraie, c’est quand même humiliant pour le Canada en entier que notre premier ministre se soit déjà fait rincer par le Friends le moins drôle après Joey...

