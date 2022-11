Plateau-Mont-Royal: Montréal achète l’immeuble de Million Tapis et tuiles pour construire 40 logements sociaux

Partager







Montréal a fait l’acquisition de l'immeuble de Million Tapis et tuiles dans le Plateau-Mont-Royal pour y construire une quarantaine de logements sociaux.

La Ville a déboursé la somme de 4 millions $ pour faire l’acquisition de cet immeuble situé sur la rue Bernard Est, à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et à proximité de la station de métro Rosemont.

L’objectif est «d'y développer un projet d'une quarantaine de logements sociaux et communautaires», a expliqué la Ville dans un communiqué, précisant que ce mandat sera éventuellement confié à un organisme communautaire.

Une autre occasion de développement pour améliorer et protéger l’offre de logements sociaux au bénéfice de la population montréalaise!#polmtl https://t.co/WmLqk5IAlQ — Valérie Plante (@Val_Plante) November 2, 2022

«Dans un contexte de rareté de terrains, il est crucial de saisir des occasions de développement pour améliorer et protéger l'offre de logements sociaux à Montréal. Cet immeuble, acquis à la valeur marchande, est en phase avec notre ambition d'offrir à la population montréalaise un toit qui répond à ses besoins et qui respecte son budget», a expliqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

«Le droit de préemption que nous exerçons aujourd'hui contribuera à la création d'un milieu de vie mixte, inclusif et stimulant, à l'image de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal», a pour sa part déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal.

Rappelons que l’hiver dernier, la Ville a élargi son droit de préemption pour augmenter l'offre de logements abordables sur son territoire.

«Ce nouveau règlement permet à la Ville d'acquérir rapidement des terrains ou des bâtiments à des fins d'habitation, notamment pour réaliser des projets.

