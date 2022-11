STM, STL, RTL, exo: combien ça gagne, au juste, un chauffeur d’autobus?

Partager







Alors que certaines sociétés de transport de la grande région de Montréal ont été – ou sont toujours – aux prises avec un manque de chauffeurs d’autobus, on s’est posé la question: est-ce que c’est payant, conduire des autobus? On fait le point.

Société de Transport de Montréal (STM)

Salaire d’entrée annuel: environ 56 000$

En date du mois d’octobre 2022, un chauffeur qui arrive à la STM gagne 27,29. $/h, soit un peu plus de 56 000$ par année. Une progression salariale est ensuite prévue après 12 mois, 24 mois, et 36 mois. Après 36 mois, le taux horaire atteint 33,59$/h, soit une augmentation de plus de 6$ de l’heure sur trois ans.

Salaire moyen annuel: non-divulgué

La STM refuse de divulguer cette donnée. Le porte-parole de la STM, Philippe Déry, précise néanmoins que plusieurs facteurs ont un impact sur le salaire annuel des quelque 4500 chauffeurs, comme l’ancienneté, mais aussi les heures supplémentaires et les jours fériés travaillés ou encore les primes de soir et de fin de semaine.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, un chauffeur peut en travailler autant qu’il veut. La STM affirme néanmoins que «les employés sont sensibilisés sur une base régulière sur l’importance d’écouter les signaux de fatigue et de respecter leurs capacités».

Dans le passé, le 24 heures avait rapporté que certains chauffeurs et opérateurs d’autobus de la STM avaient gagné plus de 100 000$ en un an grâce aux heures supplémentaires. Ces revenus excédaient parfois leur salaire de base de 40 000$.

Société de transport de Laval (STL)

Salaire d’entrée annuel: 62 000$

Ce salaire annuel inclut les primes et le temps supplémentaire. À ce montant s’ajoutent un régime de retraite et des avantages sociaux. L’échelle salariale en place prévoit une augmentation annuelle de 10% lors des trois premières années.

Salaire moyen annuel: 81 000$

En 2022, le salaire moyen des chauffeurs à la STL est d’environ 81 000$, ce qui inclut les primes et le temps supplémentaire. Ce salaire est généralement atteint par les chauffeurs après seulement trois ans à l’emploi de la STL, a précisé la société de transport par courriel.

Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Salaire d’entrée annuel: environ 52 000$

Le salaire horaire pour un nouveau chauffeur est de 24,84$. En considérant qu’il travaillera 40 heures par semaine, son salaire horaire augmentera à 28,14$ après un an et demi de service, pour atteindre un maximum de 33,11$ de l'heure après trois ans.

Salaire moyen annuel: 79 200$

C’est le salaire moyen d’un chauffeur au maximum de l’échelle salariale, en incluant les différentes primes. Ce salaire exclut toutefois la rémunération du temps supplémentaire. Le RTL ne prévoit d’ailleurs aucune limite de temps supplémentaire pour ses chauffeurs, a précisé la société de transport par courriel.

exo (société de transport des municipalités des couronnes de Montréal)

La société de transport exo, qui dessert les municipalités de la couronne de Montréal, n’embauche pas elle-même les chauffeurs qui sillonnent ses circuits d’autobus. Puisque les chauffeurs sont employés de sociétés privées, exo n’est donc pas en mesure de nous fournir leur salaire.