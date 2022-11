Une compagnie offre la possibilité de «récolter» vos tatouages après votre mort et de les préserver comme des oeuvres d’art

Partager







Dans la catégorie «Choses glauques auxquelles on n’avait jamais pensé», nous avons une nouvelle inscription.

En effet, il existe apparemment des gens qui trouvent leurs tatouages tellement beaux qu’ils veulent que ces derniers leur survivent et qu’ils soient exposés comme des toiles.

Et il existe maintenant une compagnie qui se spécialise exactement dans cela, c’est-à-dire prélever et préserver vos tatouages après votre décès.

Entrons dans le détail.



L’entreprise Save My Ink Forever de Cleveland (Ohio) est la propriété de Michael Sherwood, un thanatologue de troisième génération.

En compagnie de son fils Kyle (qui est, on s’en doute bien, thanatologue lui aussi) et de quelques amis, il a eu l’idée, après quelques breuvages, d’offrir la possibilité à ses clients de garder leurs tatouages dans le monde des vivants.



Après tout, se disait-il, les tatouages revêtent des significations très importantes pour les personnes qui les ont et pour leurs proches, alors cela avait du sens de trouver un moyen de les conserver et de les exposer.

Les Sherwood ont donc mis au point un processus spécial pour récolter la peau de la zone tatouée qu’un défunt ou sa famille veulent préserver.



«Cela donne à cette famille une autre option. Au lieu d'avoir juste le corps ou l'enterrement, nous pouvons faire ça. Et ils ont un morceau de leur bien-aimé», a déclaré Mike à Cleveland 19, un média local affilié à CBS.

«Ce sont des œuvres d'art, et c'est tout simplement incroyable de voir les tatouages que nous recevons», a-t-il ajouté.



Le père et son fils envoient des ensembles de prélèvement de tatouage aux salons funéraires à travers les États-Unis.

Dans cet ensemble, on trouve du matériel et une vidéo qui montre aux embaumeurs comment enlever correctement les tatouages.

Une fois récoltés, les tatouages sont expédiés aux Sherwood en Ohio et soumis à un processus de préservation top secret qui prend environ deux mois.

«Nous sommes comme la sauce Big Mac de McDonald's, nous ne le disons à personne», a indiqué Kyle.



Save My Ink Forever affirme être la seule entreprise au monde à posséder le secret du processus de préservation de tatouage, qui prend environ trois ou quatre mois.

Quand toutes les étapes sont complétées, les clients se retrouvent avec une œuvre d'art semblable à du parchemin qui ne nécessite aucun entretien.

Mais qui est glauque.

