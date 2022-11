Partager







Comme plusieurs Québécois, les vedettes ont leurs petites adresses favorites quand vient le temps de passer à table.

Quelques célébrités ont accepté de dévoiler les restaurants qui les font saliver.

Voici 7 restaurants adorés des vedettes québécoises!

1. Anne-Élisabeth Bossé – Fleurs et Cadeaux

Pour Anne-Élisabeth Bossé, le restaurant Fleurs & Cadeaux est une adresse qui gagne à être connue. L’établissement qui se spécialise en cuisine asiatique propose des plats de sushis et de crustacés frais ainsi que de délicieuses bouteilles de vin d’importation privée.

2. Mikhaïl Ahooja – Sana cuisine pakistanaise

Situé dans Parc-Extension, ce petit restaurant de cuisine pakistanaise est une adresse méconnue et savoureuse où le comédien aime se rendre avec sa petite famille pour un copieux repas. En entrevue avec Silo 57, le comédien dévoile même y avoir déjà aperçu le premier ministre Justin Trudeau.

3. Marianne Fortier - Dépanneur Pick-Up

Pour un repas en vitesse, la comédienne aide bien faire un petit arrêt au Dépanneur Le Pick-Up situé dans le Mile-End. L’établissement est reconnu pour ses délicieux sandwichs et ses cafés bien chauds.

4. Mylène Mckay - Rouge-Gorge

Quand vient le temps de boire un verre de vin en douce compagnie, la comédienne aime bien se rendre au Rouge-Gorge situé sur l’avenue Mont-Royal. Le bar à vin propose des petits plats à partager et de bonnes bouteilles de vins nature.

5. Patrick Sénécal – Eduardo

En entrevue avec Silo 57, l’auteur à succès a révélé avoir amené son amoureuse pour un premier rendez-vous doux au restaurant italien Eduardo sur Duluth. Le restaurant apportez votre vin est une belle adresse qui sert des assiettes copieuses et savoureuses.

6. Patrice Michaud - Épicerie Pumpui

C’est au restaurant Épicerie Pumpui que vous risquez de croiser le chanteur. Ce petit resto-comptoir de cuisine thaïlandaise propose des currys, des soupes, des nouilles et des sautés savoureux.

7. Naadei – Restaurant Well

Situé à Verdun, le restaurant Well est une des adresses favorites de l’animatrice de télévision Naadeii. Cette dernière s’y rend pour le brunch et pour le souper! On y retrouve des plats à partager et une belle carte de vins.

