Le fameux Bar Chez Roger dans Rosemont fait peau neuve et offre des verres de bulles gratuitement

Fondé dans les années 1940, le Bar Chez Roger est un incontournable du quartier Rosemont depuis plus de 80 ans.

Hôte des soirées d’enregistrement de l’émission de radio La soirée est encore jeune pendant des années, le bar fut racheté Loïc Gauthier et Maxime Lalonde en 2020.

Depuis, le bar apporte un vent de fraîcheur dans le quartier avec ses cocktails raffinés, ses plats de bar haut de gamme, ses soirées d'humour et ses soirées DJs le week-end. Il y a même des soirées d'huîtres à 1$ le mardi.

Voilà que le Bar Chez Roger dévoilera une toute nouvelle image de son établissement le 17 novembre prochain, et vous ne voulez pas manquer ça!

C’est Tony Lemoignan qui signe le nouveau décor du bar mythique. Le nouveau design met en valeur des banquettes relookées, un éclairage intime et un néon signé Chez Roger.

«Nous avons un grand amour pour l'histoire du bar et ce qu'il représente dans notre quartier, et nous sommes prêts à le faire entrer dans une nouvelle ère. Nous voulons que les gens sachent que nous avons toujours été ouverts, et maintenant plus que jamais.» - souligne Maxime Lalonde, copropriétaire du Bar Chez Roger.

Vaut mieux inscrire cette soirée de lancement à l’agenda puisqu’elle sera animée par un DJ surprise. Il y aura des cocktails signature 2-pour-1 jusqu’à 3h du matin.

Aussi, les 50 premiers clients recevront un verre de bulles gratuit à l’entrée! C’est jour de fête!

Il est recommandé de réserver à l'avance.

2300, rue Beaubien Est, Montréal

