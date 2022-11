Un condo rénové et coloré à souhait dans le Mile-End, à vendre 759 000$

Partager







C’est au rez-de-chaussée d’un immeuble de 1910, entièrement rénové (ou presque) au cours des dernières années, que se trouve ce magnifique condo à vendre.

Non seulement les 1112 pieds carrés d’aire habitable offrent-ils une foule de possibilités, les propriétaires actuels les ont rénovés et décorés avec beaucoup de goût et de couleurs.

Dany Lavoie

Dès l’entrée, les accessoires et les pièces de mobilier colorés donnent le ton.

Une aire ouverte présente la salle à manger, le salon et la cuisine; une salle d’eau et une salle de bains complète se cachent dans le condo.

Dany Lavoie

La cuisine a été refaite en entier et elle profite de planchers chauffants. Des touches bleutées et des armoires ouvertes y ajoutent beaucoup de vie.

Dany Lavoie

Des planchers de bois et des poutres au plafond ajoutent énormément de cachet à la grande pièce. Celle-ci mène d’ailleurs à la cour arrière. Un énorme patio offre suffisamment d’espace où recevoir la famille et les amis.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de ce charmant condo!

Les propriétaires actuels ont aménagé un coin spa qui appelle à la détente. Cette cour est une véritable oasis urbaine.

Dany Lavoie

Un total de deux chambres se trouvent dans le condo. De plus, il y a ​​deux pièces supplémentaires qui sauront répondre aux besoins des futurs propriétaires. Celles-ci pourraient très bien être transformées chacune en bureau ou en chambre.

C’est Mike Légaré, de RE/MAX, qui s’occupe de la vente. Le prix demandé est de 759 000$.

Ces autres vidéos risquent de vous intéresser:

s