Un airbnb *complètement fou* et digne d’un magazine, à louer dans le Maine

Cette maison à louer dans le Maine, à Kennebunk, regorge de bonnes idées de décoration.

Absolument tout de cette maison est dicté par un souci du détail. Si ce n’est pas pour le louer, vous pourrez certainement vous inspirer des images pour recréer un tel décor chez vous.

AIRBNB

De l’extérieur, rien ne porte à croire que l’intérieur de la maison est digne d’une œuvre d’art.

La preuve: un tapis arc-en-ciel habille la pièce principale à aire ouverte. C’est du génie!

AIRBNB

C’est Pi pieces Homes, une entreprise de design intérieur qui signe le décor. La majorité de leurs accessoires et leurs meubles tiennent la vedette dans chacune des pièces.

La maison construite en 1878, dispose de quatre chambres, deux salles de bains, de nombreux espaces communs et d'un espace de vie extérieur.

Visionnez absolument la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette incroyable maison!

Huit voyageurs peuvent y poser leurs valises et s’installer confortablement. C’est la maison idéale pour un voyage en famille ou entre amis.

AIRBNB

Au premier étage, vous trouverez la chambre principale avec un lit king et un coin salon. Mention spéciale aux magnifiques luminaires de cette pièce. Sur le site Pi pieces Homes, vous trouverez tous les meubles et accessoires de la maison triés par pièce et disponibles pour l'achat.

Il y a aussi une chambre avec un lit queen au même étage. D’habitude un peu kitsch, les blocs de verre s’intègrent ici à merveille au décor de la deuxième chambre.

AIRBNB

L’aire de vie principale offre une salle familiale, une salle à manger, un salon et une cuisine moderne et entièrement équipée. Dans la cuisine, un petit vitrail ajoute une touche de couleur de plus à l’espace. Celle-ci mène d’ailleurs à la terrasse extérieure qui est idéale pour les soirées d’été.

AIRBNB

Notre pièce coup de cœur est définitivement le petit coin-repas près de la salle à manger. C’est tout simplement magnifique.

AIRBNB

C’est à l’étage que vous trouverez une chambre queen et une chambre avec deux lits simples. Les voyageurs peuvent profiter d’une salle de bain complète avec une sublime douche en terrazzo.

Dans les escaliers, un joli tapis en dégradé ajoute l’effet WOW que la pièce avait besoin. C’est tellement inventif.

AIRBNB

La maison se trouve sur un grand terrain. Plusieurs aires de vie furent aménagées à l’extérieur.

Les voyageurs pourront profiter d’une salle à manger extérieure et d’un espace détente pour contempler la tranquillité des lieux.

Tout de cet airbnb dans le Maine fait rêver. Il est disponible pour la location sur le site d’Airbnb. Il faudra payer 947$ par nuit pour un séjour en novembre, par exemple.

