Ginette Reno a eu un peu de misère à lire le nom des gagnants d’un important prix au Gala de l’ADISQ et ça fait réagir sur le web

La plus grande diva du Québec, la «chevalière de nos coeurs» comme l’a baptisée Louis-José Houde, a été invitée à présenter un important prix au Gala de l’ADISQ.



Le 44e Gala de l’ADISQ a commencé en force ce dimanche soir avec la présentation d’un des prix les plus convoités, c’est-à-dire celui pour la «Chanson de l’année».

10 pièces étaient en nomination, dont Sous le même toit de 2Frères, Si jamais on me cherche de Roxane Bruneau, Bouge Ton Thang de Clay and Friends et Good Lord de Salebarbes, et c’est la légendaire Ginette Reno qui avait l’honneur de dévoiler le récipiendaire du prix.

Ovationnée à son arrivée sur scène, la cantatrice a pris quelques instants pour remercier le public, puis elle a décacheté l’enveloppe avant d’annoncer la chanson gagnante: «CAPITOLE de Funky et Jay Scøtt»!



Heureusement que la caméra était pointée sur Fouki et Jay Scøtt, parce qu’autrement, il aurait été dur de comprendre que leur pièce COPILOTE venait de remporter les grands honneurs!

Sur Twitter, ce moment a aussitôt été comparé au «Adele Dazeem» de John Travolta aux Oscars en 2014.

Les internautes s’en sont donné à coeur joie en soulignant avec humour le petit lapsus de GInette.

Faut que Ginette Reno annonce tous les gagnants ce soir 😂#GalaAdisq — Jean-François Blanchet (@jeffblanchet) November 7, 2022

Tu as de la brume dans les lunettes, Ginette. 😅 #GalaADISQ — Marianne Phénix (@mphenix) November 7, 2022

J’pense que Ginette n’avait pas été briefé 😂 #GalaAdisq — Benjamin Aubert (@BenjaminAubert) November 7, 2022

Notes aux producteurs, vous devriez peut-être imprimé le nom des gagnants en plus gros caractères #GalaAdisq — Gabrielle (@Gabrielle_debb) November 7, 2022

