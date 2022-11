Allo Daisy: Un nouveau «spot» où trouver des «croffles» une spécialité coréenne

Partager







En plus du Bistro Le Passé Composé, de la pâtisserie Sachère Dessert et le pub vietnamien le Red Tiger, le boulevard de Maisonneuve vient de se munir d’une nouvelle adresse qui s’annonce tout aussi exquise.

À deux pas de l’UQAM, Allo Daisy est ouvert depuis quelques semaines et propose de délicieuses spécialités coréennes à bas prix. L’endroit reprend le concept d’un bunsik, la version coréenne d’un snack bar.

L’endroit se spécialise surtout dans les croffles, cette pâtisserie qui se retrouve à mi-chemin entre un croissant et une gaufre. Très populaire en Corée du Sud (qui adore aussi le fameux café Dalgona), ce dessert fut pourtant inventé par une cheffe irlandaise. Le croffle peut se déguster avec des garnitures sucrées comme salées. C’est selon vos goûts!

Aussi, Allo Daisy propose plusieurs options de repas typiquement coréens, dont le bibimbap, un bol de riz avec des garnitures, et le ramyeon, la version coréenne des ramens.

Des bingsoo sont aussi inscrits au menu. Il s’agit d’un populaire dessert glacé à base de lait. Il est d’ailleurs possible de garnir son bingsoo de biscuits dalgona, de matcha, d’oreo et bien plus. La limonade maison est aussi digne de mention!

Une adresse à découvrir très vite!

912, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

