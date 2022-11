Cette chaise gaming de McDonald’s est terrifiante et fascinante

Partager







Je lisais les nouvelles paisiblement ce matin, en surveillant les critiques de Sonic Frontiers et les débats enflammés sur Twitter, quand je suis tombée sur une monstruosité qui a ruiné ma petite routine tranquille. Il s’agit d’une chaise. Une chaise horrible.

Cette chose diabolique est une création signée McDonald’s. Si vous n’êtes pas fan des fameuses chaises au style «gaming», ce design risque de vous faire grincer des dents. Je joue la vidéo de McDo en boucle depuis 30 minutes.

Capture d'écran Facebook McDonald's UK

Côté look, la chaise «McCrispy» a pas mal tout d’une bonne chaise gaming, mais avec quelques extra. Elle vient avec un support à frites, deux supports à sauces, un support à breuvage, une boîte chauffante pour garder votre McCrispy chaud et des accoudoirs modulables. Elle est fascinante. Je la déteste et je l’adore.

Malheureusement (peut-être juste pour moi), elle n’est disponible que dans le cadre d’un concours. Et pour y participer, il faut être en Grande-Bretagne. C’est tragique. On espère qu’un concours semblable aura lieu au Canada!

Le concours se déroule sur la page Facebook de McDonald’s UK et prend fin le 13 novembre 2022. Bonne chance aux participants. Si vous gagnez, envoyez-nous des photos en inbox, svp.

