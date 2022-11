Claude Bégin publie une photo de sa blonde Lysandre Nadeau complètement nue pendant leurs vacances en Martinique

Partager







C’est hot en Martinique et pour une fois, c’est pas à cause d’OD.

Bien au chaud sous le soleil des Caraïbes, Claude Bégin et Lysandre Nadeau en ont profité pour nous donner une vision plus intime et disons le, sexy, de leurs vacances en Martinique.

Sur son compte Instagram de photographie, le futur papa a publié quelques clichés de sa copine, qui attend un enfant prochainement, complètement nue.

La deuxième photo du carrousel intitulé, «Martinique romance», ne laisse pas beaucoup de place à l’imagination.

Les deux parents à en devenir avaient annoncé qu’ils attendaient un enfant en août dernier, même s’ils n’étaient techniquement plus ensemble.

Le couple semble par contre s'être rapproché au cours des derniers mois.

Aux dernières nouvelles, la date d’accouchement est prévue pour le 10 ou le 11 février 2023.

Plus que quelques mois avant la venue au monde du deuxième garçon de Claude Bégin et le premier enfant de Lysandre Nadeau.

