Des tables basses en terrazzo juste WOW pour donner un petit plus à votre décor

Il suffit parfois d’un seul élément pour changer l’ambiance complète d’une pièce. C’est ce qui arrive lorsque l’une des jolies tables basses de la compagnie montréalaise L'atelier 3 / 4 Fort se retrouve dans un décor.

Ces dernières sont fabriquées selon les goûts de l’acheteur. Il est possible de choisir entre trois dimensions différentes et trois couleurs de terrazzo (de chez Béton Johnstone). Le résultat est tout simplement époustouflant!

Attention toutefois, les délais de livraison de ces magnifiques tables sont entre 6 à 8 semaines!

L'atelier 3/4 Fort fabrique également des meubles pour vinyles, des bibliothèques et plus encore! Et évidemment... tout est beau beau beau!

