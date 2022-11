Et si Kevin Bacon incarnait Freddy Krueger?

Partager







En 2019, la star de A Nightmare on Elm Street Robert Englund a démontré son désir de voir Kevin Bacon prendre sa place en tant que Freddy Krueger. Trois ans plus tard, Bacon répond finalement à cette demande.

En entrevue avec Screen Rant, l’acteur de One Way a donné ses impressions face à la reprise du rôle de Freddy Krueger, laissé vacant par Englund. «Ne jamais dire jamais», a déclaré Bacon. «Je veux dire, je dis toujours: "Ne jamais dire jamais", [...] Il y a très peu de choses auxquelles je dis "Non, non." Sait-on jamais.»

Lors d’une session de questions au Monster-Mania 2019, Robert Englund avait suggéré l’acteur de Footloose pour reprendre son rôle. «[...] la rumeur que j'ai entendue, et que j'aime, est Kevin Bacon», a-t-il avoué. «Kevin aime l'horreur. C'est un vrai acteur. C'est un acteur de personnage. Kevin était génial dans Tremors. Kevin était génial dans Stir of Echoes. [...] Nous avons besoin de quelqu'un comme lui pour l'assumer.»

Kevin Bacon ne serait pas un choix étrange. L’acteur américain a fait ses débuts dans Friday the 13th en 1980 dans le rôle de Jack Burrell, l'une des victimes de Pamela Voorhees. En plus d'avoir joué dans Tremors et Stir of Echoes, Bacon est aussi connu pour ses rôles dans les thrillers Cop Car et You Should Have Left, entre autres. On pourra aussi bientôt le voir en tant que vilain dans le reboot de The Toxic Avenger. Il n’est donc pas inconnu dans l'univers de l'horreur.

Englund, maintenant âgé de 75 ans, a avoué ne plus avoir l’énergie pour reprendre le rôle qui l’a rendu célèbre. «Nous avons besoin d'un Freddy capable de faire les huit prochains films – ou sept, je ne veux pas qu'ils refassent à nouveau la partie 1. Je ne suis plus Freddy. Je pourrais en faire un de plus... probablement si vous m'aviez injecté de la vitamine C», a-t-il dit. «Nous avons donc besoin d'un nouvel acteur en qui vous croyez, en qui vous avez confiance et que vous aimez».

