Démocratie, avortement, Ukraine: ce que les élections de mi-mandat pourraient changer aux États-Unis

La démocratie, l’aide à l'Ukraine, le droit à l’avortement et la présidentielle de 2024: les élections de mi-mandat qui se déroulent mardi aux États-Unis pourraient avoir une importance capitale sur les mois et les années à venir. On fait le point.

C’est quoi, au juste, des élections de mi-mandat ?

Les élections de mi-mandat américaines servent à renouveler le Congrès, c’est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, où les projets de loi sont votés et débattus avant de se retrouver sur le bureau du président.

Comme ces élections se déroulent à mi-chemin du mandat de quatre ans du président en fonction, elles sont considérées comme un référendum sur l’administration en place. Elles sont presque toujours défavorables au président au pouvoir: depuis 1862, c’est arrivé 37 fois sur 40 que le parti au pouvoir perde des plumes aux élections de mi-mandat.

Dans ce contexte, il est fort possible que les républicains gagnent plusieurs sièges et reprennent le contrôle du Congrès, limitant ainsi grandement la capacité de gouverner de Joe Biden.

La démocratie

«C’est peut-être la dernière élection américaine qu’on voit qui va fonctionner normalement», prévient d’emblée le professeur au Cegep Garneau et expert en politique américaine, Luc Laliberté.

Il rappelle que les personnalités et les élus qui contestent les résultats des élections et le système électoral prennent de plus en plus de place dans le débat politique américain depuis la défaite de Donald Trump en 2020. C’est notamment le cas en Arizona, au Wisconsin, au Nevada ainsi que dans plusieurs autres États.

«Je n’ai jamais entendu, avant cette année, autant d’élus dire qu’ils ne reconnaîtront pas les résultats de l’élection, affirme le chroniqueur du Journal. Reste à voir s’ils vont passer à l’acte une fois au pouvoir.»

Ces élections surviennent également dans un contexte où la violence envers les élus augmente aux États-Unis.

«Les responsables de la sécurité au Capitole ont dit que les menaces envers les élus avaient plus que doublé depuis l’assaut du 6 janvier 2021. Certains élus ont été atteints physiquement, dans d’autres cas les suspects ont été arrêtés avant de passer à l’acte. Donc cette idée de ne pas reconnaitre la démocratie, de vouloir la changer, de vouloir interférer avec des processus, mêlés à un fond de violence, ça ajoute beaucoup d’intensité et d’importance à ces élections», explique l’expert en politique américaine.

Rappelons que le mari de la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi a été attaqué par un homme qui s’était introduit dans la maison du couple la semaine dernière.

L’avortement

Le recul des droits à l’avortement, qui s'est accéléré avec la décision de la Cour suprême d’invalider l’arrêt Roe c. Wade cet été, risque de se poursuivre au cours des prochains mois, alors que plus de républicains pourraient réussir à se faire élire à des postes de gouverneur.

«Si on simplifie à l’extrême ce qu’ont dit les juges de la Cour suprême, c’est que la gestion de cette question revient à chaque État. Il va probablement y avoir un nombre important de gouverneurs républicains à la tête des États et il y a fort à parier qu’ils vont pencher vers des limitations importantes et sévères contre le recours à l’avortement», analyse Luc Laliberté.

Un scénario qui pourrait avoir de graves conséquences pour les femmes les plus vulnérables, rappelle-t-il.

«Les grands perdants de ces dossiers, ce sont les gens, et particulièrement les femmes de la classe moyenne et plus pauvre, qui n’ont pas les moyens de se déplacer pour se faire avorter ailleurs. On va s’en remettre à des méthodes d’avortement illégales, dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales.»

Joe Biden a pour sa part promis que si les démocrates conservent le contrôle du Congrès, son premier acte législatif au Congrès serait de codifier le droit à l’avortement.

La présidentielle de 2024

Tant Joe Biden que Donald Trump pourraient être en train de jouer leur carrière politique.

D’un côté, M. Biden risque d’être tenu pour grand responsable si les démocrates subissent de lourdes pertes, souligne M. Laliberté.

«Pour les stratèges démocrates, le défi sera alors d’évaluer à quel point Joe Biden pourrait être handicapé par ces résultats dans les prochaines années, et de voir qui pourrait le remplacer pour les aider à redresser la barque en 2024», indique l’expert en politique américaine.

Chez les républicains, c’est Donald Trump qui joue gros, lui qui compte se présenter à la tête du Parti républicain en 2024, rappelle Luc Laliberté. De mauvais résultats pourraient compromettre sa crédibilité au sein de son parti, puisque l’ancien président a soutenu plusieurs candidats dans des États clés dans les derniers mois.

L’aide à l'Ukraine

Joe Biden et l’administration démocrate sont souvent venus en aide en l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

«Ils ont débloqué des budgets et ils ont été derrière l’Ukraine presque sans réserve», rappelle Luc Laliberté.

Le problème, c’est que la guerre est associée à la montée des prix de l’essence, un enjeu important pour les électeurs américains. Dans les derniers mois, de nombreux élus républicains ont d’ailleurs critiqué ces aides financières allouées par le président Biden, dans un contexte économique difficile en sol américain, ce qui soulève des questions pour la suite des choses en Ukraine.

«Il y a certains républicains qui pèsent de plus en plus lourd au sein du parti, comme la députée de Géorgie, Marjorie Taylor-Greene, qui eux, disent qu’à partir du moment où les républicains vont prendre le contrôle, il n’y aura plus un dollar américain versé à l’Ukraine», rappelle-t-il.

Le Leader républicain Kevin McCarthy, a aussi indiqué que le Congrès «ne ferait pas de chèque en blanc» à l’Ukraine. Plusieurs autres républicains ont indiqué qu’ils arrêteraient de fournir de l’aide à l’Ukraine afin de se concentrer sur les problèmes économiques auxquels font face les Américains chez eux.