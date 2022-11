Justin Trudeau apparaîtra dans Canada's Drag Race: Canada vs The World

Partager







Canada's Drag Race: Canada vs The World accueille un invité de marque, alors que le premier ministre Justin Trudeau a visité (en chair et en os, mais pas en drag) la mythique werkroom.

• À lire aussi: «Des drags, y’en aura jamais trop» – Suki Doll

• À lire aussi: J’ai amené mes 2 enfants à l’heure du conte de la drag queen Barbada et voici 12 choses qu’on a vues

C’est ce qu’a annoncé la franchise canadienne de RuPaul’s Drag Race sur ses réseaux sociaux, ce mardi.

«Nous marquons [l’histoire]. Nous sommes honorés d’accueillir le premier ministre du Canada, Justin Trudeau», peut-on lire sous la publication.

C'est la toute première fois qu’un chef d’État visite le plateau d’une des émissions de RuPaul's Drag Race. Le premier ministre canadien apparaîtra notamment aux côtés de Brooke Lynn Hytes, qui anime la compétition.

Si la présence du premier ministre Trudeau a semblé faire plaisir aux adeptes de l'émission, elle a aussi suscité certaines critiques. «Je suppose que c’est plus important que de régler la crise du logement, l’inflation, notre économie en déclin», s'est notamment insurgé un internaute, dans les commentaires sous la publication de l'émission.

Neuf drags ayant déjà participé à d'autres éditions de RuPaul's prendront part à Canada's Drag Race: Canada vs The World, dont la Québécoise Rita Baga. Les versions américaine (RuPaul’s Drag Race), britannique (RuPaul's Drag Race UK) et australienne et néo-zélandaise (RuPaul’s Drag Race Down Under) seront également représentées.

Canada’s Drag Race: Canada vs the World sera diffusée sur la plateforme Crave, dès le 18 novembre prochain.

À VOIR AUSSI