La Sépaq ouvre les réservations de prêts-à-camper pour l’été 2023 très bientôt

Alors qu'on vient tout juste de ranger nos vêtements d'été, voilà que la Sépaq nous refait penser à la saison chaude avec l'annonce de l'ouverture des réservations de ces prêts-à-camper pour la saison estivale de 2023.

Oui! Oui! Encerclez bien les dates du samedi 12 novembre et du 13 novembre 2022 au calendrier pour ne pas manquer votre chance de visiter un joli petit campement l'été prochain.

Le réseau de la Sépaq offre plus de 7000 emplacements de camping et près de 600 unités de prêt-à-camper au cœur des plus beaux lieux en nature au Québec. C'est idéal pour une escapade!

Ce sera aussi l'occasion de mettre la main sur la carte annuelle Parcs nationaux du Québec. C'est cette carte qui donne un accès quotidien illimité à l’ensemble des parcs nationaux du réseau. Offerte au coût de 83,49$, les mordus de camping et de plein air risquent de rentabiliser cette carte valide pour une période de 12 mois très (très) vite.

L’ouverture des réservations, selon les établissements, se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 12 et 13 novembre 2022. Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1-800-665-6527).

Voici l'horaire de la vente:

Samedi 12 novembre:

8h: Parcs nationaux Frontenac, Gaspésie, Lac-Témiscouata, Pointe-Taillon

11h: Parcs nationaux Bic, Yamaska

14h: Parcs nationaux Aiguebelle, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Îles-deBoucherville, Jacques-Cartier, Oka

Dimanche 13 novembre 2022

8h: Parc national Mont-Tremblant

11h: Parcs nationaux Fjord-du-Saguenay, Mont-Mégantic, Monts-Valin, Opémican, Plaisance Centres touristiques Camping des Voltigeurs et Centre touristique du Lac-Kénogami, Centre touristique du Lac-Simon

14h: Parc national Mont-Orford

À l’ouverture des réservations, en ligne, une salle d’attente virtuelle sera mise en place.

Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d’attente quelques minutes avant l’ouverture d’une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s’appliquera par la suite.

Puisqu'il s'agit d'une journée très achalandée, il est fortement recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l’avance pour prendre connaissance des informations utiles à la planification de votre séjour estival. Pour sauver du temps, pensez à créer un compte client à l'avance. La création d’un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Bonne chance!

