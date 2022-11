Le nouveau macOS 13 Ventura apporte plusieurs améliorations esthétiques, mais nécessaires pour obtenir un système à jour

Apple

Avec la fonction Caméra de continuité, il est possible d'utiliser un des objectifs de son iPhone avec des applis de vidéoconférence, comme FaceTime, Zoom et Webex. Et avec la fonction Vue du bureau, on peut tirer parti de la caméra ultra grand-angle d’iPhone pour montrer à la fois le visage de la personne et son espace de travail pendant un appel vidéo – ce qui est idéal pour les tutoriels vidéo, les présentations.pratiques