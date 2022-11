Stranger Things VR nous mettra dans la peau de Vecna [VIDÉO]

Partager







Netflix a dévoilé Stranger Things VR, un nouveau jeu tiré de la série qui sortira sur «les plateformes de réalité virtuelle majeures» à la fin de 2023.

Développé par Tender Claws, Stranger Things VR permettra au joueur de se glisser dans la peau de Vecna qui cherche à se venger d'Eleven et Hawkins. «Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l'esprit de la ruche et en apprivoisant le vide», peut-on lire dans la description du jeu.

Bande-annonce - Stranger Things VR

Stranger Things VR est le troisième jeu de la franchise. Netflix a précédemment sorti deux jeux basés sur la série.

D’abord, il y a eu Stranger Things: 1984, un jeu vidéo d'action-aventure gratuit qui a été développé par BonusXP et Netflix. Le jeu est sorti en 2017 sur iOS et Android.

Puis, Netflix a lancé Stranger Things 3: The Game, un beat’em up basé sur la troisième saison de la série qui a été développé par BonusXP. Celui-ci est sorti sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, macOS, Windows PC, iOS et Android en 2019.

En attendant la sortie de Stranger Things VR en 2023, on peut toujours regarder à nouveau les quatre saisons de Stranger Things ou jouer aux jeux de la série directement sur l’application Netflix.

