Sylvester Stallone a refusé une fortune pour faire Rambo IV

Sylvester Stallone regrette de ne pas avoir accepté une énorme somme pour faire Rambo IV.

Dans une entrevue pour The Hollywood Reporter, l'acteur de Rocky a révélé qu'on lui avait proposé une somme d'argent faramineuse pour reprendre le rôle de John Rambo dans un autre épisode de la franchise d'action alors qu'il travaillait encore sur Rambo III en 1988.

«On faisait Rambo III. On pensait que ça serait un grand succès – c’était avant sa sortie. Et j’étais payé une fortune pour le faire. Puis ils m’ont dit "On veut faire Rambo IV. Voilà, pay or play (une clause qui engage le producteur à payer l’artiste même s’il décide de ne finalement pas le faire travailler), 34". J’ai répondu "Ne mettons pas la charrue avant les bœufs"», a-t-il confié.

En tenant compte de l'inflation, le cachet proposé à Sylvester Stallone équivaudrait aujourd'hui à 85 millions de dollars.

«Ce n'est pas une blague. Quel idiot j’ai été. Maintenant que j’y pense...», soupire-t-il.

Bien qu'il n'ait pas accepté le salaire, Sylvester Stallone n'a pas complètement abandonné le rôle.

Il a continué à jouer dans Rambo en 2008 et Rambo: Last Blood en 2019.

Actuellement, le comédien assure la promotion de son nouveau drame policier intitulé Tulsa King, dont la première est prévue le 13 novembre.

Créée par Taylor Sheridan, la série marque les débuts de Sylvester Stallone à la télévision.

