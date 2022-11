5 maisons en bas de 300 000$ à vendre à Montréal en novembre 2022

Partager







Le 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre sur Centris pour vous dénicher les maisons les moins chères qui sont actuellement sur le marché immobilier montréalais. En date du 9 novembre 2022, voici quelques résidences abordables.

65 000$

3, rue Roger

L’Île-Bizard

L’annonce ne comprend aucune photo de l’intérieur de cette maison mobile de cinq pièces, dont deux chambres à coucher.

Il s'agirait d'une aubaine, puisque la valeur au rôle d’évaluation foncière était évaluée à 84 300$ en juillet 2021.

PHOTO RE/MAX

L'annonce précise que la propriété se trouve sur un terrain loué et qu'elle est connectée à des égouts et aqueducs privés. Des frais mensuels sont donc à prévoir. De plus, la vente est sans garantie légale de qualité et «aux risques et périls de l’acheteur». En gros, ça veut dire que l'acheteur ne pourra pas poursuivre le propriétaire s’il découvre un vice caché.

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

189 000$

4810, chemin du Bois-Franc, app. 35

Ville Saint-Laurent

Parfois, il ne faut pas se fier aux apparences, et c'est le cas avec cette maison mobile dont l'intérieur pourrait vous charmer.

PHOTO Groupe Sutton

La propriété compte trois chambres à coucher et deux salles de bains qui ont été entièrement rénovées au cours des dernières années.

PHOTO Groupe Sutton

PHOTO Groupe Sutton

La maison mobile est installée sur un terrain loué, qui coûte 325$ par mois. Comme pour la première propriété, elle est en vente sans garantie légale de qualité, et donc «aux risques et périls de l’acheteur».

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

244 900$

12787, avenue Paul-Dufault

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

L’intérieur de cette résidence de 2228 pieds carrés, construite en 1955, a reçu une cure de rajeunissement.

PHOTO Royal LePage

PHOTO Royal LePage

Grande fenestration, grande salle à manger et salon à aire ouverte: à en croire l'annonce, il s'agit de la maison idéale pour les petits budgets. Il y a même de l'espace pour installer un bureau.

PHOTO Royal LePage

Pour ceux qui le demandent: le sauna qui se trouve au sous-sol n’est pas inclus dans la vente de la maison, contrairement à la machine d’entraînement, qui l'est.

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

299 900$

633, 4e Avenue

Lachine

Cette «charmante» maison de type shoebox de 122 ans représente une rare opportunité, soit pour y emménager, soit pour y réaliser le projet immobilier de vos rêves, indique l’annonce du groupe Lavoie.

PHOTO Groupe Lavoie

PHOTO Groupe Lavoie

Si vous êtes motivé (et que vous en avez les moyens), vous pourriez même mettre la main sur la propriété voisine, qui est en vente pour 324 900$.

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

299 900$

3178, rue Baldwin

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Si vous aimez le style des années 60 ou 70, cette maison de style shoebox construite en 1910 est pour vous. Mais attention: la propriété, située tout près du métro Honoré-Beaugrand, sur la ligne verte, est «à refaire au complet», indique l’annonce.

PHOTO RE/MAX

PHOTO RE/MAX

PHOTO RE/MAX

«TRÈS intéressant autant pour un entrepreneur que pour une famille qui voudra réaliser un projet de rénovation», peut-on lire dans l'annonce.

Vous l’aurez sans doute deviné: la résidence est vendue sans garantie légale de qualité, et donc «aux risques et périls de l’acheteur».

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

