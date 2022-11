Elle joue de la flûte avec son vagin, la tête en bas, à «La France a un incroyable talent» et beaucoup de gens sont choqués

Partager







Une candidate à la version française d'America’s Got Talent s’est servie de ses parties intimes pour enchanter les juges avec sa flûte.



Participante à l’émission La France a un incroyable talent, une Australienne de 40 ans a causé une commotion dans l’Hexagone lorsqu’elle s’est inséré une flûte dans le for intérieur pour entonner un petit air.

Avant son petit numéro, Béatrice McQueef («Queef» signifie apparemment «pet de noune» dans la langue de Steve Irwin) s’était bien assurée qu’aucune personne de moins de 18 ans n’était présente sur le plateau de tournage.

Quand la caméra s’est mise en marche, celle qui occupe la profession de gynécologue a retiré sa jupe, dévoilant ses sous-vêtements.

Elle a ensuite procédé à l’insertion de sa flûte mauve dans ses entrailles, par l’orifice d’où les enfants voient le jour. (Vous êtes en droit de mettre en doute cette affirmation; nous-mêmes, on a cru un instant qu’elle se l’encastrait dans le moule à Oh Henry. Cependant, tous les médias français ayant relayé cette histoire font plutôt référence à une partie de son système reproductif et non à une partie de son système digestif.)

Bref, elle s’est mise la tête en bas entre deux chaises et a joué Frère Jacques avec son vagin.



Sur les réseaux sociaux, toutefois, un emoji de petit chat stupéfait a habilement camouflé les parties intimes de la virtuose vaginale.



Malheureusement pour elle, sa performance magistrale n’a pas suffisamment impressionné les juges Hélène Ségara et Sugar Sammy, qui ont appuyé sur le gros méchant X pour qu’elle ne puisse pas passer à la prochaine étape.

Cette décision a sûrement fait l’affaire de beaucoup de Français parce qu’à la suite de la publication d’un extrait du spectacle sur Instagram, plusieurs d’entre eux ont fait connaître leur mécontentement.



La vulgarité de la prestation, combinée au fait que l’émission est censée être pour un public de tous âges ont fait en sorte que de nombreux internautes ont tenu à manifester leur consternation.

Voici certains de leurs commentaires:

Capture d'écran / Instagram M6

Capture d'écran / Instagram M6

Capture d'écran / Instagram M6

Capture d'écran / Instagram M6



On souhaite maintenant à Béatrice McQuaff de venir faire la démonstration de son talent dans la Belle province, à l’émission Zéro à mille: l’échelle du talent (si ça joue encore...)

