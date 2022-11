God of War Ragnarök: 10 conseils avant d'y jouer

Partager







God of War Ragnarök est enfin sorti sur PS5 et PS4 et avant d'y jouer, Pèse sur start a dressé une liste de trucs et astuces.

L’heure est enfin arrivée pour les joueurs du monde entier de retrouver Kratos et Atreus dans les Neuf Royaumes alors qu’ils se préparent pour la guerre à venir. Si vous n’avez joué pas à God of War (2018), n’ayez crainte puisque le jeu offre dès le début un récapitulatif du reboot.

À première vue, le jeu peut sembler assez simple. Ne vous inquiétez pas, il l'est. Toutefois, il y a moyen de maximiser son expérience en suivant ces quelques conseils pratiques.

1. Personnalisez le jeu à votre goût dans les paramètres.

Afin de maximiser vos sessions de jeu, prenez le temps d’éplucher les paramètres du jeu. Si vous avez une PS5 et votre télévision le permet, optez pour des graphismes qui favorisent la performance par-dessus la qualité. Cette option verrouille la fréquence d’images à 60 fps, rendant ainsi la jouabilité plus fluide. God of War Ragnarök offre également une vaste sélection d'options d'accessibilité visuelles et audio.

2. Ne soyez pas gêné de choisir une difficulté plus basse.

Il n’y a aucune honte à avoir quand on choisit de jouer à la difficulté «facile». Ce n’est pas une compétition! La critique de Pèse sur start a d’ailleurs été effectuée avec le jeu à la difficulté «Give me Grace», l’équivalent de «facile». Sélectionner une difficulté plus basse permettra également de profiter de l’histoire magnifiquement écrite au maximum sans frustration inutile.

3. Explorez chaque petit recoin pour ne pas rater de trésors cachés.

Tout comme Link dans Zelda, Kratos a une colère refoulée contre les vases et les boîtes qui traînent. Au grand malheur des céramistes du monde entier, nous serons nous aussi tentés de semer la destruction et le chaos sur notre chemin. Ça vaut toutefois la peine, étant donné que dans les vases se cachent des Hacksilvers (la monnaie du jeu) et d’autres objets pratiques. N’oubliez pas de regarder dans les airs, il y a des seaux accrochés au plafond et aux arbres qui contiennent des trésors.

4. Amassez le maximum de XP pour débloquer rapidement l’arbre de compétences.

Si vous cherchez à tirer le meilleur de l'aventure, il est crucial de prendre le temps d’explorer le contenu secondaire. Cela signifie trouver les objets cachés, accomplir les missions annexes des étrangers qu’on croisera sur notre route, impliquant de s’éloigner du chemin principal. C’est toutefois très payant, puisque l’expérience amassée permettra de débloquer les compétences dans l’arbre de compétences qui sont très pratiques plus on avance dans le jeu.

5. Les mises à niveau d'armures sont meilleures que les remplacements au début

Mettez à niveau les armures jusqu’au milieu du jeu environ. À un moment, les statistiques et les avantages que les nouvelles pièces d’armure qui s’offriront à vous seront plus intéressantes. Choisissez alors un ensemble qui correspond à votre style de combat et concentrez vos ressources sur lui.

6. Prenez l’habitude d’utiliser Atreus (ou le compagnon du moment) dans les combats.

Votre acolyte est vraiment un des meilleurs atouts dans les combats. N’hésitez pas à mettre à jour ses compétences aussi, qui seront très utiles lorsqu’on affronte des hordes d’ennemis. Utilisez ses flèches et ses habiletés lorsque les vôtres tombent en cooldown.

7. Soyez attentif aux flèches jaunes et rouges qui apparaissent en combat autour de Kratos.

Bien que Kratos soit un dieu, il est aussi très vulnérable aux coups dans le dos! Qui ne l’est pas? Prenez l’habitude d'esquiver au bon moment et essayez de maîtriser le maniement du bouclier. Lorsqu’on pare un ennemi au bon moment, le contrecoup est payant en dommages.

8. Visitez souvent les frères Huldra, ce n’est jamais perdu.

Ça vaut la peine d'aller voir les frères Huldra une fois de temps en temps. En plus d’offrir des améliorations de nos armes, de nouveaux ensembles d’armures et la possibilité d’acheter une pierre de résurrection, ils amassent également les butins laissés derrière dans notre exploration.

9. Ayez toujours une pierre de résurrection dans votre inventaire.

Parlant de pierre de résurrection, en avoir toujours une dans son inventaire rendra votre expérience de jeu plus plaisante, surtout quand on meurt au milieu d’un combat contre un boss.

10. Si vous ratez quelque chose, il est toujours possible de revenir plus tard.

N'ayez pas peur de rater des trésors ou de ne pas être en mesure de faire un combat contre des boss optionnels; on peut toujours revenir plus tard. Il y a des pouvoirs qu’on acquiert dans l’histoire qui aideront également à débloquer des passages bloqués.

On espère que ces conseils aideront à mieux profiter de God of War Ragnarök. On vous souhaite une agréable session de jeu en compagnie de Kratos et Atreus!

