Jennifer Lopez va changer de nom

Jennifer Lopez considère que prendre le nom de famille de Ben Affleck est «traditionnel et romantique».

Après de brèves fiançailles au début des années 2000, la chanteuse d'On The Floor et l'acteur d'Argo ont repris contact en avril 2021, et un peu plus d'un an plus tard, ils se sont mariés à Las Vegas.

Par la suite, la superstar a annoncé qu'elle changerait légalement son nom en Jennifer Affleck.

Malgré certaines critiques, elle maintient aujourd'hui sa décision et explique pourquoi.

«Les gens vont continuer de m'appeler Jennifer Lopez. Mais mon nom légal sera Mme Affleck parce que nous sommes unis. Nous sommes mari et femme. J'en suis fière. Je ne pense pas que ce soit un problème», a-t-elle expliqué lors d'une entrevue pour le numéro de décembre 2022 du magazine Vogue.

Elle a ensuite indiqué qu'elle n'avait jamais envisagé de demander à son nouveau mari de changer son nom de famille en Lopez.

«Non! Ce n'est pas traditionnel. Il n'y a aucune romance là-dedans. C'est comme si c'était une question de prise de pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Je contrôle parfaitement ma propre vie et mon destin et je me sens autonome en tant que femme, et en tant que personne, a poursuivi la star de 53 ans. Je peux comprendre que les gens aient un certain avis à ce sujet, et c'est bien aussi. Mais si vous voulez savoir ce que j'en pense, j'ai juste l'impression que c'est romantique. Ça relève toujours de la tradition et de la romance pour moi, et peut-être que je suis juste ce genre de fille.»

