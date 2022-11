On connaît maintenant la date de sortie de Tales of Symphonia Remastered

Partager







Bandai Namco a présenté une nouvelle bande-annonce de Tales of Symphonia Remastered et a confirmé par le fait même la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Dévoilé lors du Nintendo Direct de septembre, l’un des JRPG les plus appréciés sur GameCube et PlayStation 2 revient en version remastérisée pour les consoles modernes le 17 février 2023.

De plus, il est maintenant possible de précommander sa copie du jeu pour l’avoir à temps pour le lancement.

Si vous préférez encourager vos boutiques locales, voici quelques adresses que vous pouvez contacter:

