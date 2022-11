Une dame de 101 ans révèle que le secret de la longévité est de boire de la tequila

Partager







Une centenaire américaine a dévoilé son truc pour vivre heureuse longtemps: boire de la tequila.



Mary Flip, qui vient de célébrer son 101e anniversaire de naissance dans une résidence pour personnes âgées de Chandler en Arizona, en a vu de toutes les couleurs depuis sa naissance en 1921.

• À lire aussi: Une dame de 103 ans survit à la COVID-19 et fête ça avec une Bud Light



Seule survivante de sa famille après que sa mère et sa soeur soient décédées quand elle avait 15 ans, elle a pris la route du Mexique trois ans plus tard.



Là-bas, elle a rencontré un homme avec qui elle s’est mariée.

On peut présumer que c’est aussi dans ce pays qu’elle a développé son goût pour l’eau-de-vie produite avec l’agave tequilana.



De retour aux États-Unis pendant sa première grossesse, elle y a élevé six enfants tout en débutant une carrière d’artiste-peintre.

• À lire aussi: À 93 ans, elle reçoit 150 bières en cadeau après avoir tenu une pancarte «J’ai besoin de bière»



«J'aime beaucoup dessiner. Et j'ai pu comprendre que les choses changent même lorsque vous les dessinez. Ainsi, j'ai pu développer ça et faire en sorte qu’elles aient l’air réelles. Cela a pris du temps, mais je n'avais rien d'autre à faire que d'élever une bande d'enfants», a déclaré Flip à une reporter de WMTV NBC15 qui était présente à son anniversaire.

C’est toutefois lorsque la vénérable dame a révélé le secret de sa longévité qu’elle a fait la démonstration de son sens de l’humour.



Après avoir longuement réfléchi à ce qui l’avait fait vivre heureuse si longtemps, elle a dit: «La tequila», faisant crouler de rire les gens présents.

• À lire aussi: Kendall Jenner se fait ramasser pour «appropriation culturelle» suite à sa pub de tequila



Madame Flip a, de plus, un autre alcool de prédilection: la bière Guinness.

Elle en avait d’ailleurs un bon verre lors des célébrations de son 101e anniversaire.



«Oh, je vais monter sur la table», s’est-elle exclamée, un peu sur le party.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s