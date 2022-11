Gears of War: le designer du jeu ne veut vraiment pas de cet acteur dans l’adaptation Netflix

Partager







Avec la nouvelle récente des adaptations cinématographiques et télévisuelles de Gears of War par Netflix, le concepteur original du jeu Cliff Bleszinski a partagé des opinions extrêmement passionnées sur la distribution possible, rapporte Gamesradar.

Lorsque Netflix a fait l’annonce lundi dernier, les fans se sont rapidement rendus sur Twitter pour exprimer leurs souhaits côté distribution. Sans grande surprise, Dave Bautista a été le plus demandé, sachant qu’il est lui-même un grand fan de la saga.

Bleszinski a offert son soutien pour Bautista pour le rôle de Marcus. Il a aussi ajouté vouloir un «acteur latino pour Dom, bon sang!»

Oh and yes, Bautista as Marcus please - and a Latino actor for Dom, dammit. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

Le designer original de Gears of War a également déclaré qu’il verrait bien l'acteur des Boys, Karl Urban, dans le rôle de Marcus et que Ryan Reynolds ferait un parfait Baird.

Bleszinski a toutefois tracé une ligne à ne pas franchir. «Éloignez Chris Pratt de la franchise Gears, s'il vous plaît, ffs (for fuck's sake)» a-t-il tweeté.

Oh and keep Chris Pratt away from the Gears franchise, please, FFS. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

Comme pour beaucoup d'internautes, l’omniprésence de Chris Pratt au cinéma des dernières années ne semble pas faire le bonheur de Bleszinski. À sa défense, la popularité de Pratt a explosé depuis son rôle de Peter Quill, alias Star-Lord, dans Guardians of the Galaxy et on ne peut ignorer le fait qu’il semble être devenu le chouchou d’Hollywood, au grand dépit de plusieurs cinéphiles.

Bien que certains fans semblent d’accord pour ne pas avoir Pratt dans Gears of War, d’autres ont suggéré de lui donner les rôles des frères Carmine.

On rappelle qu'on ne voit jamais le visage des Carmine et qu'ils sont un peu le facteur humoristique du jeu. De plus, le service militaire n'est pas synonyme d’honneur, de devoir ou de patriotisme pour cette famille. Ces frères participent plutôt à l’effort de guerre parce qu’ils «adorent simplement tirer avec des armes à feu, faire exploser des trucs et ne refusent jamais un combat renversant et entraînant.»

L’idée de donner les rôles des frères Carmine à Chris Pratt a finalement plu à Bleszinski, répondant que ça pourrait fonctionner.

