La voilà enfin, la bande-annonce de John Wick: Chapter 4 [VIDÉO]

Après un décompte de 24 heures sur sa chaîne YouTube, Lionsgate Movies dévoile finalement la nouvelle bande-annonce de John Wick: Chapter 4, et ça promet!

Bande-annonce - John Wick: Chapter 4

En plus de l’éternel Keanu Reeves, on retrouve les visages familiers de Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Riddick, mais aussi de nouveaux venus dans la production, tels que le maître des arts martiaux Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown et Rina Sawayama.

La bande-annonce laisse entrevoir une suite remplie d’action, de combats savamment chorégraphiés et de nombreux affrontements aux pistolets plus intenses que jamais. Il y a même la promesse d'un duel à l'ancienne entre Reeves et Bill Skarsgård.

John Wick nous donne rendez-vous en salle et à IMAX le 24 mars 2023.

