Les 10 révélations les plus choquantes de la réunion de Love is Blind saison 3

Partager







La saison 3 de la téléréalité Netflix Love Is Blind a prouvé qu’elle est l’une des plus croustillantes jamais faite! Après des mariages surprenants, la réunion fut encore plus choquante.

Diffusée le 9 novembre tout de suite après l’épisode des mariages, la réunion de Love Is Blind saison 3 fut haute en émotions. Plusieurs participants ont fait des révélations qui nous ont laissés bouche bée.

Filmée en octobre 2022, la réunion a donc eu lieu plus de 1 an et demi après le tournage de la saison qui, elle, fut enregistrée en mars 2021. Les candidats avaient donc eu le temps de digérer le tout, mais malgré cela, les émotions étaient à fleur de peau.

Voici les 10 révélations les plus surprenantes lors de la réunion Love Is Blind saison 3 et... attention aux spoilers!

1. Alexa et Brennon se sont finalement chicanés

Le couple «parfait» de Love Is Blind, Alexa et Brennon ont avoué qu’ils ont finalement eu leur première chicane après avoir emménagé ensemble. Cela ne devait pas être si pire puisqu’ils ne se souviennent plus du sujet! Ce serait peut-être à propos de la vaisselle.

2. Bartise a vu une autre femme 1 jour seulement après son mariage

Dans un moment des plus choquants, Nancy a dévoilé avoir vu des vidéos de Bartise se rapprochant dangereusement d’une «grande blonde» le lendemain de leur mariage. Selon elle, ils auraient été aperçus ensemble plusieurs jours d'affilée suite à cela. Bartise a refusé de trop en parler, car il n’était pas à l’aise de discuter de sa «vie sexuelle». Il a cependant expliqué le tout en disant que c’était sa façon maladroite de se remettre du désastreux mariage.

3. Zanab et Cole ne se sont pas vu depuis leur mariage

Parlant de couple désastreux, les tensions étaient particulièrement hautes entre Zanab et Cole. Ceux-ci ont dévoilé qu’ils ne s’étaient pas vus depuis l’épisode du mariage et qu’ils ne se sont pas parlé non plus. Cole, les larmes aux yeux, a expliqué qu’il ne se sentait pas capable de texter ou appeler Zanab, car son coeur était brisé.

4. SK et Raven forment un couple

La bonne nouvelle de l’épisode! Malgré le fait que SK a dit «non» à l’autel, SK et Raven se sont retrouvés après l’émission. Ils forment maintenant un couple et filent le parfait bonheur! Selon eux, leur communication n’a jamais été aussi bonne.

5. Cole aurait tenté d’embrasser une fille à son bachelor party

Un autre moment qui a suscité le débat en ligne, Zanab a accusé Cole d’avoir tenté d’embrasser une fille lors de son enterrement de vie de garçon, puis d’avoir pris son numéro. Cole a, encore une fois, nié vivement l’accusation, mais Zanab n’a pas flanché.

6. Matt et Coleen n’habitent pas ensemble

L’un des deux seuls couples mariés, Matt et Coleen, habite séparément! Selon celle-ci, c’était une décision financière qui aurait été prise quelques jours après le mariage. Ils planifient de déménager ensemble bientôt, mais pour le moment, cet arrangement leur convient!

7. Andrew avait été invité à la réunion, mais a préféré ne pas se présenter

L’homme qui est devenu viral lorsqu’il a utilisé des gouttes pour les yeux pour feindre d’avoir pleuré, Andrew, a refusé l’invitation à la réunion. Les candidates ont exprimé leur bonheur face à cette décision puisqu’elles n’avaient pas envie de le revoir.

8. SK et Raven ne se sont rapprochés physiquement qu’après leur mariage

Durant les épisodes, on a vu Raven mentionner son désir d’attendre après le mariage pour faire l’amour avec SK pour la première fois. C’est exactement ce qui est arrivé! Selon elle, ils ont tout de même fait «certaines choses» avant, mais l’acte ne fut complété que plus tard.

9. Cole contrôlait l’alimentation de Zanab

Selon Zanab, l’une des raisons pour laquelle elle a préféré dire non à Cole était le fait qu’il commentait sans cesse son visage et son corps, ce que Cole a nié. Selon Zanab, en plus d’avoir dit qu’elle n’était qu’un «9/10», contrairement à Coleen qui était un «10/10», Cole aurait passé plusieurs commentaires désobligeants sur l’alimentation de Zanab, citant en exemple un moment où il lui aurait demandé si elle allait vraiment manger deux clémentines.

La production a dévoilé l’extrait à la toute fin de l’épisode, ce qui a lancé un débat en ligne à savoir qui avait raison, Cole ou Zanab? Selon plusieurs, le moment des clémentines semble avoir été un tantinet exagéré par Zanab, mais sa réaction est fondée puisque plusieurs autres commentaires de Cole ont causé ces insécurités.

10. Certains candidats regrettent leurs décisions

Deux candidats ont exprimé certains regrets, soit Cole et Bartise. Barstise a avoué qu’en écoutant l’émission à nouveau, il s’est surpris à souhaiter avoir dit oui à Nancy. Pour sa part, Cole regrette carrément sa participation à l’émission, car il voit l’effet néfaste qu'il a eu sur Zanab.

Toute une saison! On a déjà hâte à la prochaine et cela ne saurait tarder puisque Love Is Blind a été renouvelée pour au moins deux autres saisons.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s