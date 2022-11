6 choses à savoir pour comprendre les NFT (et être capable d'en parler à son prochain 5 à 7)

Partager







Les jetons non fongibles (JNF, mieux connus en anglais sous le nom de NFT) ont pris d’assaut le monde de l’art numérique dans les dernières années. Mais ça mange quoi, en hiver, un NFT?

Qui dit NFT dit chaîne de blocs

Les NFT sont intimement liés à la chaîne de blocs, cette fameuse technologie associée à l’univers des cryptomonnaies dont tout le monde parle, mais dont personne ne semble vraiment comprendre le fonctionnement.

AFP

Pour vous donner une idée, imaginez qu’une chaîne de blocs, c’est un immense fichier Excel réparti sur des milliers d’ordinateurs différents. Cette base de données décentralisée contient généralement des cryptomonnaies, mais elle peut aussi être utilisée pour enregistrer d’autres types de données, comme des NFT.

Créer un NFT (le minting, en anglais) équivaut à ajouter une page à ce fichier Excel. Dans le monde de l’art, lorsqu’un NFT est créé, des informations sont ajoutées à cette nouvelle page, comme l’identité de son créateur et de l’artiste qui a conçu l’œuvre, sa description, l’image elle-même ou, la plupart du temps, un lien vers cette dernière.

Posséder un NFT, c’est posséder un certificat d’authentification

Quand on achète un NFT d’une œuvre d’art, on n’acquiert pas l’œuvre elle-même: aucun fichier JPG ne nous est envoyé par courriel, et encore moins par la poste. On obtient plutôt la preuve qu’on la possède.

AFP Un assistant de l’artiste Damien Hirst brûle des oeuvres vendues sous forme de NFT.

C’est l’équivalent d’un certificat d’authentification qui accompagne souvent les œuvres matérielles. Mais puisqu’un NFT est numérique – et que tout le monde peut le copier –, seul le certificat d’authentification change réellement de main au moment de la transaction.

Mais pourquoi payer une fortune pour un certificat si vous pouvez simplement télécharger l’œuvre sur votre bureau? Certains le font pour encourager les artistes. D’autres voient cet achat comme un investissement, qui pourra être revendu plus cher un jour. C’est d’ailleurs un peu pour cette raison que des collectionneurs de cartes de hockey payent des centaines de dollars pour un petit morceau de carton avec une photo de Carey Price à sa saison recrue.

Nous sommes tous non fongibles

La «fongibilité» des jetons non fongibles réfère aux objets qui peuvent être remplacés par d’autres objets de même nature. Un billet de 20$ peut, par exemple, être échangé par n’importe quel autre billet de 20$. Même chose pour un bitcoin, qui peut être troqué contre un autre bitcoin, ou encore une action d’Apple, qui vaut la même chose que n’importe quelle autre action d’Apple. L’argent et les actions sont fongibles, interchangeables.

AFP L'oeuvre «Guitare sur une table» de Pablo Picasso.

Un bien non fongible est, à l’opposé, unique. On ne peut, par exemple, pas échanger l’aquarelle qu’on a réalisée en secondaire 3 contre un Picasso, sous prétexte que ce sont deux peintures. Un NFT est, comme son nom l’indique, non fongible, et ne peut donc pas être substitué par n’importe quel autre NFT. Et si on pousse le concept un peu plus loin: même si le dirigeant d’une grande entreprise peut s’imaginer que les travailleurs sont interchangeables, les humains sont eux aussi non fongibles.

Les NFT peuvent servir à autre chose que l’art

Les NFT ont gagné en popularité avec le monde de l’art numérique, mais la technologie peut être utilisée dans d’autres domaines.

Le jeu vidéo Axie Infinity, par exemple, sauvegarde ses personnages sur une chaîne de blocs. En théorie, ceux-ci pourront donc continuer d’exister, même si le développeur du jeu venait à déclarer faillite. Les NFT peuvent également aussi servir à vendre des billets de concert ou encore à sauvegarder des objets à collectionner.

Photo Facebook, Axie Infinity

Les défenseurs du métavers ouvert, ces mondes virtuels 3D interconnectés dans lesquels certains croient qu’il sera un jour possible de travailler, de se divertir et de créer, estiment que les NFT seront également au cœur du concept. L’avatar que vous pourriez un jour utiliser pour vos vidéoconférences au travail pourrait être sauvegardé sur une chaîne de blocs, ce qui vous permettrait de le reprendre dans les jeux vidéo le soir venu, et même de le revendre.

Les problèmes environnementaux des NFT ont en partie été réglés

La grande majorité des NFT sont enregistrés sur la chaîne de blocs Ethereum, qui, jusqu’à tout récemment, consommait à elle seule plus d’électricité que tout le Chili. À moins d’utiliser des plateformes moins populaires, comme Solana ou Tezos, les NFT avaient donc un coût environnemental important.

AFP

C’est toutefois chose du passé. Depuis une mise à jour majeure à la fin de l’été, baptisée The Merge, le fonctionnement de la chaîne de blocs Ethereum a été modifié, ce qui a réduit sa consommation énergétique de 99,95%.

Un NFT peut être volé

Si des malfaiteurs peuvent subtiliser des œuvres d’art dans les musées, ils peuvent aussi voler des NFT. De juillet 2021 à juillet 2022, ce sont 135 millions de dollars de NFT qui ont été acquis illégalement, selon la firme de recherche Elliptic. Pour y arriver, des pirates créent, par exemple, de fausses plateformes de revente d’art pour obtenir les identifiants de collectionneurs d’art numérique.

Photo AFP Des militants environnementalistes ont jeté de la soupe au tomate sur la toile «Les Tournesols», de Vincent van Gogh.

À ce jour, aucun NFT n’a toutefois été aspergé de soupe de tomate numérique.

