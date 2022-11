Sylvester Stallone s’ouvre sur l’état de santé inquiétant de Bruce Willis

Partager







L’acteur de Rocky a offert une brève mise à jour sur l’état de santé de son ami à un magazine américain.

Dans un long entretien avec le Hollywood Reporter, Sylvester Stallone a fait de rares confidences sur la condition de Bruce Willis qui, plus tôt cette année, a annoncé mettre un terme à sa carrière parce qu’il souffre d’aphasie.

• À lire aussi: Sylvester Stallone a refusé une fortune pour faire Rambo IV

• À lire aussi: Bruce Willis met un terme à sa carrière pour cause de maladie



Lorsque le magazine lui a demandé des nouvelles de l’acteur de 67 ans, l’interprète de Rambo n’a guère été rassurant.



«Vous êtes également ami avec votre autre ancien partenaire de Planet Hollywood, Bruce Willis. Restez-vous toujours en contact? Ses fans ont évidemment été extrêmement attristés par les informations sur sa santé», a demandé le journaliste du Hollywood Reporter.



Ce à quoi Stallone a répondu: «Bruce traverse des moments vraiment très difficiles. Il a donc resté, en quelque sorte, dans le secret. Cela me tue. C'est tellement triste.»

• À lire aussi: La fille de Bruce Willis partage une série de photos touchantes



Rappelons que l’aphasie, la condition qui affecte Willis, s’attaque à la capacité d’une personne qui en est atteinte de parler, d’écrire et de comprendre le langage.



Dévasté d’apprendre cette affligeante nouvelle, Stallone avait partagé un message touchant sur Instagram en mars dernier.



«Nous sommes des amis de longue date», soulignait l’acteur de 75 ans, qui connaît Willis depuis des décennies.



À partir de 1991, en compagnie d’Arnold Schwarzenegger et de Demi Moore, la paire s’était impliquée dans la chaîne de restaurants Planet Hollywood.

• À lire aussi: 5 choses à savoir sur l'aphasie, la maladie dont souffre Bruce Willis

Stallone et Willis ont aussi joué ensemble en 2010 et en 2012 dans les deux premiers chapitres de la franchise The Expendables, avant de se brouiller avant le tournage du troisième film.

Ils avaient par la suite enterré la hache de guerre et mis leur différend de côté.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s