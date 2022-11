Un gars se réveille et découvre qu’il a plus de 1 000 000 000 000 de dollars dans son compte

Partager







Un infirmier sans histoire, qui s’était laissé tenter par les cryptomonnaies pendant la pandémie, a bien cru qu’il avait fait fortune en une seule nuit de sommeil.



Un beau jour de 2021, Chris Williamson a fait comme des millions de personnes qui ne savaient plus quoi faire de leur temps: il a investi 20 dollars dans le merveilleux monde des cryptomonnaies.

Puis, chaque jour, il regardait son application Coinbase pour suivre les fluctuations de la valeur de son investissement.

Dans ce temps-là, les choses allaient plutôt bien, alors Williamson était confiant de pouvoir s’enrichir un peu grâce à son placement.



Mais peut-être pas au point de devenir l’homme le plus riche au monde!



C’est pourtant ce qu’il est devenu, un de ces quatre, lorsqu’en vérifiant son téléphone, il a vu qu’il possédait désormais une somme équivalente à plus de 1 000 000 000 000 de dollars en cryptomonnaies, faisant de lui un billionnaire (en français) et un trilionnaire (en anglais).

[En effet, le chiffre 1 suivi de 12 zéros (c’est-à-dire un million de millions) se dit «billion» en français et «trillion» en anglais.]

«Je l'ai regardé à nouveau, puis je suis tombé de mon lit et j'ai couru à mon bureau pour essayer de comprendre ce qui se passait», a raconté Williamson.



Il a alors voulu transférer la somme dans son compte bancaire, mais puisque celle-ci changeait constamment, il n’y arrivait pas.

Ce bogue lui a mis la puce à l’oreille: quelque chose clochait.

À un certain moment, selon ce que lui montrait son application Coinbase, il possédait pour une valeur de 173 277 357 372 090 dollars américains, ce qui est probablement suffisant pour enrayer la faim dans le monde.



Toutefois, peu de temps après, son compte a été suspendu par Coinbase, en même temps que ses rêves les plus fous.



En entrevue, il a avoué que c’était «déprimant» d’avoir eu l’impression pendant quelques instants de pouvoir s’acheter tout ce qu’il voulait pour le restant de ses jours avant de réaliser que ce n’était qu’une illusion, mais qu’il essayait «de trouver de l’humour» dans cette situation.



L’histoire ne dit pas si la pièce «Ce n’était qu’un rêve» de Céline Dion est devenue sa chanson préférée.

