Voici un top 5 des NFT les plus connus

Partager







Profitant de la popularité grandissante des NFT, des œuvres et «items numériques», comme des GIF, ont attiré l’attention d’investisseurs fortunés de société de vente aux enchères réputées. Voici cinq œuvres connues qui font la réputation des NFT.

• À lire aussi: Voici comment des artistes d'ici profitent des NFT

• À lire aussi: 6 choses à savoir pour comprendre les NFT

1. Everydays : The First 5000 Days par Beeple

Le NFT le plus cher de l’histoire a été vendu pour 69 millions de dollars américains chez Christie’s, une prestigieuse maison d’enchères.

L’œuvre vendue est un collage d’images produites par l’artiste digital Mike Winkelmann, alias Beeple, qui publie, depuis 14 ans, une œuvre par jour. L'œuvre vendue aux enchères, intitulée Everydays: The First 5000 Days, est une juxtaposition de ses 5000 premières images.

Interrogé par Insider, l’acheteur, Vignesh Sundaresan, s’est dit à l’aise avec l’idée que n’importe qui puisse avoir accès à l’œuvre et la télécharger gratuitement. Le NFT lui confère un certificat de possession de Everydays : The First 5000 Days, mais pas les droits d’auteurs, comme ce serait le cas avec une peinture.

2. Bored Ape Yacht Club

En 2021, Twitter était envahi d’avatars de singe grimaçant, connus sous le nom de Bored Apes. La collection comprend 10 000 NFT uniques, composés au hasard à l’aide de 172 traits physiques et vestimentaires.

Figure emblématique des enthousiastes de la crypto, le Bored Ape Yacht Club n’offre pas simplement un certificat d’authenticité, comme c’est le cas avec la plupart des NFT, mais les droits intellectuels complets sur l’image achetée. Les propriétaires peuvent donc utiliser leur singe dans n’importe quel média, écrire des chansons à son sujet, en faire un personnage de film, etc. Comme son nom l’indique, l’achat d’un Bored Ape permet aussi de rejoindre un club sélect et de participer à des discussions ou à des évènements et de mettre la main sur de la marchandise exclusive.

Vendus pour seulement 200 $ en avril 2021, il faut maintenant débourser un minimum de 300 000 $ pour se procurer un NFT du Bored Ape Yacht Club. En 2022, les ventes totales de ces singes avaient rapporté plus d’un milliard de dollars US.

3. CryptoPunks

Avant les Bored Apes, il y avait les Cryptopunks. Lancé en 2017 par deux développeurs canadiens, le projet se résumait à un logiciel permettant de générer des milliers d’avatars uniques.

Au début du projet, alors que les NFT étaient peu connus, les développeurs offraient leurs CryptoPunks gratuitement. Ils ont tout de même pris soin de garder pour eux 1000 des 10 000 petits personnages pixélisés, une décision qui s’est avérée payante.

Si tous les traits ont été attribués aux hasards, certains sont beaucoup plus rares. Pour vous donner une idée, il n’existe que 88 Punks zombie, 24 Punks singe et 8 huit Punks extraterrestre, une rareté qui fait monter leur prix. CryptoPunk 7804, par exemple, est actuellement en vente pour 14,3 millions de dollars.

Le 11 mars 2022, Yuga Labs, la compagnie derrière le Bored Ape Yacht Club a fait l’acquisition des CryptoPunks. Les propriétaires peuvent maintenant jouir de tous les droits intellectuels de leur Punk, comme c’est le cas avec les Bored Apes.

4. Nyan Cat

En 2021, Nyan Cat fêtait ses 10 ans. Cette vidéo d’un chat pixélisé au corps de Poptart traversant le ciel étoilé sur un arc-en-ciel avec la chanson Nyanyanyanyanyanyanya! comme trame sonore a marqué internet des années 2010.

Pour souligner cet anniversaire, Chris Torres, l’artiste derrière Nyan Cat, a mis en vente une version remastérisée de l’animation sous forme de NFT. Un acheteur a payé 600 000 $ pour se la procurer. Le créateur a affirmé ne pas avoir l’intention d’en mettre d’autres en vente.

La vente du Nyan Cat a d’ailleurs popularisé l’idée de vendre et posséder la version originale d’un mème. Le principe a depuis été repris par Zoë Roth, connue comme la Disaster Girl. Une photo d’elle prise en 2007 devant une maison en feu est devenue un mème viral. Roth. La jeune femme de 21 ans a mis en vente un NFT de la photo pour 500 000 $.

5. Le premier tweet

En mars 2021, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a vendu un NFT du premier tweet jamais publié sur la plateforme, pour la somme de 2,9 millions de dollars. Les profits ont été donnés à un organisme de charité.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

L’acheteur, Sina Estavi, qui est le PDG d’une compagnie de cryptomonnaie, a remis le NFT en vente pour 48 millions de dollars, tout en promettant de remettre, une fois la vente complétée, la moitié de cette somme à un organisme de bienfaisance.

À ce jour, l’offre la plus élevée qu’il aurait reçue était de 12 600 $. Affirmant avoir sous la main « La Mona Lisa du monde digital », Sina Estavi a toutefois refusé de vendre le NFT pour une somme qu’il juge indécente.

Un facteur qui pourrait expliquer le désintérêt généralisé pour ce NFT : le fait qu’il est possible de voir le tweet en tout temps sur le compte de Jack Dorsey.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser: