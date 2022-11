On réagit à l’émeute de la Coupe Stanley en 1993

Partager







Contrairement à ce que tout le monde pensait, nos Glorieux ne sont pas si mauvais que ça, en ce début de saison.

Alors que tous s’entendaient pour dire que la présente saison en serait une de misère noire, v’la-tu pas que le Tricolore est presque quasiment dans le portrait pour les séries éliminatoires après avoir joué une quinzaine de joutes.

On peut donc en tirer une conclusion hâtive: ÇA SENT LA COUPE!!!



En souvenir de la dernière fois où la Sainte-Flanelle a soulevé le précieux bol de Lord Stanley, l'équipe du Sac de Chips a regardé un reportage de 1993 relatant l’émeute ayant éclaté sur la rue Sainte-Catherine après le triomphe du Canadien.



Il y a pas à dire: ça fêtait FORT dans ce temps-là!

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus ▲

