COP15: la station Place-d'Armes fermée près de trois semaines en décembre

La station Place-d'Armes sera fermée du 1er au 20 décembre pour des raisons de sécurité liées à la tenue de la COP15 à Montréal, annonce la Société de transport de Montréal (STM).

Les trains feront leur parcours habituel sur la ligne orange, mais ne s’arrêteront pas à la station.

De même, certains arrêts d’autobus seront suspendus à partir du 14 novembre, date du début de l’installation des clôtures de sécurité dans le secteur du Palais des congrès. Les lignes d’autobus 55, 129, 361, 363 et 365 seront ainsi touchées par la mesure. Aucune ligne ne sera toutefois annulée pour l’événement.

Certains retards seront également à prévoir dès les prochains jours par les clients du transport adapté qui auront à se déplacer dans le secteur.

La STM déploiera également du personnel supplémentaire à l’aéroport de Montréal lors des périodes de forte affluence prévues.

«Ces dispositions sont évolutives et selon les protocoles de sécurité en place, les équipes de la STM feront preuve d’agilité et de souplesse pour répondre aux demandes ponctuelles et urgentes inhérentes à un événement tel que la COP15 et qui pourraient avoir un impact sur le service offert aux clients», a déclaré par communiqué la STM.

La STM indique aussi que divers «outils en temps réel», dont son site web et quelques applications, seront mis à contribution pour «refléter les impacts» liés à l’événement.

La Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), qui réunira des représentants des gouvernements du monde entier pour discuter d’environnement et de changements climatiques, se déroulera à Montréal du 7 au 19 décembre.

