Interligne fermera sa ligne d’écoute la nuit pour la communauté LGBTQ+ dès mardi

Faute de financement, l’organisme Interligne, qui offre du soutien de première ligne aux personnes de la communauté LGBTQ+, devra débrancher sa ligne d’écoute de nuit, dès mardi.

Plus de deux mois après avoir tiré la sonnette d’alarme, Interligne espère toujours un retour du gouvernement de François Legault. Le service de nuit n’est actuellement pas subventionné par Québec, une situation intenable pour l’organisme.

Le directeur général d’Interligne, Pascal Vaillancourt, dénonce l'inaction du gouvernement.

«Évidemment, nous notre souhait, c’est de ne pas fermer le service. En ce moment, on s’est appuyés sur le gouvernement, mais on n’a pas de réponse du gouvernement. Il ne nous répond pas, il ne nous appelle pas. J’ai envoyé une lettre encore la semaine passée et je n’ai pas encore eu de retour», regrette-t-il.

PHOTO COURTOISIE/ALEX PAILLON Pascal Vaillancourt, directeur général de l'organisme Interligne

Le service de ligne de nuit est essentiel et permet de sauver des vies, insiste pourtant M. Vaillancourt.

«Avec le service de nuit, les motifs d’urgence se sont aussi beaucoup intensifiés à la ligne d’écoute. Nos appels la nuit sont beaucoup [à propos] de crises, [on parle] d’automutilation, d’agression sexuelle, de suicide. Donc, c’est pour ça que c’est très important pour nous d’essayer de maintenir ce service-là», explique-t-il.

Quelles solutions pour les personnes LGBTQ+?

M. Vaillancourt s'inquiète des conséquences de l'annulation de la ligne de nuit de son organisme, notamment dans les régions du Québec où Interligne constitue l'unique ressource dédiée aux membres de la communauté LGBTQ+.

«Il y a des options alternatives, mais on ne peut pas garantir que ces options-là seront nécessairement très connaissantes des enjeux LGBTQ+ ou formées dans ces enjeux-là», déplore-t-il.

En plus d’être formés en intervention, les membres de l'équipe derrière la ligne de soutien d’Interligne sont tous issus de la communauté LGBTQ+, ce qui leur permet de mieux intervenir auprès des personnes en crise, mentionne M. Vaillancourt.

«Il y a eu une grande diversification du vocabulaire et des enjeux LGBTQ+ à travers les années ce qui fait que ce n’est pas simple pour les autres lignes d’écoute non plus de développer cette expertise-là. C’est là, je pense, qu'Interligne est une particularité, une expertise unique», souligne-t-il.

Plus de 35 000 personnes par année utilisent le service d’écoute d’Interligne et le tiers des appels sont reçus la nuit.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Interligne

• www.interligne.co

• 1 888 505-1010 (De 8h à minuit dès le 15 septembre)

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266

- Avec les informations de Élise Lacombe, 24 heures

