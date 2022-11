[Vidéo] Jade Charbonneau nous dévoile les morceaux qu'elle a gardé de ses tournages

Partager







La comédienne Jade Charbonneau roule sa bosse depuis qu'elle est toute jeune. En plus de ses rôles dans L'arracheuse de temps, Lou et Sophie, District 31 et plus encore, elle fait partie de la troisième saison de La Faille sur Club Illico!

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

La jeune femme nous a accueillis chez elle pour nous dévoiler le contenu de sa garde-robe. Parmi ses multiples trouvailles en friperie se cachent aussi des items qu'elle a gardés de plusieurs tournages!

De plus, Jade a dû remplir un défi look de taille, composant une tenue «sur le fly» avec des items sélectionnés de façon presque aléatoire! Vous devez voir l'hilarant résultat.

Voyez Jade dans La Faille 3 dès maintenant sur Club Illico et dans notre capsule On fouille dans la garde-robe de Jade Charbonneau ci-dessus!

