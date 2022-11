Gigi Hadid ose la tendance rouge à lèvres la plus controversée de l'automne

Partager







L’automne, c’est fait pour expérimenter avec des teintes de rouge à lèvres plus foncées, mais le dernier look de Gigi Hadid sème la controverse.

La mannequin qui arbore souvent un maquillage naturel et lumineux a décidé d’expérimenter lors des prix de la mode CFDA.

Pour l’occasion, Gigi et son maquilleur Patrick Ta ont opté pour un look quelque peu gothique avec un rouge à lèvres gris!

La bouche est agencée à un maquillage des yeux plus léger, un chignon serré ainsi qu’un (faux) perçage au nez.

Les rouges à lèvres plus edgy semblent avoir la cote cet automne! En plus de Gigi, on a récemment vu Lizzo, Kendall Jenner ainsi que Camila Cabello arborer des teintes originales.

On risque de voir des bouches grises, noires et bleues foncées cette saison.

Voici quelques teintes à vous procurer pour adopter la tendance:

Rouge à lèvres liquide mat Superstay de Maybelline dans la teinte Huntress - 8.50$ chez Amazon

Rouge à lèvres mat suède de Nyx dans la couleur Alien - 12$ chez Amazon

Rouge à lèvres crème de Covergirl dans la teinte Exhibitionist - 7$ chez Amazon

Rouge à lèvres liquide Cream Lip Stain de Sephora Collection dans la teinte Night Bird - 19$ chez Sephora

Rouge à lèvres liquide Stay Matte de Rimmel dans la teinte Blue Iris - 7$ chez Amazon

Rouge à lèvres mat Mademoiselle Plush de Fenty Beauty dans la teinte Midnight Wasabi - en rabais à 9.50$ chez Sephora

