La plus haute maison en pailles au monde à vendre pour 948 500$ sur le bord de l’eau à Kazabazua en Outaouais

Cette propriété unique en son genre est présentement à vendre pour 948 500$. Il s’agit notamment de la maison de pailles la plus haute au monde. Rien de moins.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

En effet, cette maison située à Kazabazua en Outaouais a été conçue par un architecte expérimenté en 2009. Son style unique rappelle les villas toscanes.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

À l’intérieur, on retrouve un espace chaleureux et ouvert où chaque pièce semble emboitée les unes dans les autres.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

Au rez-de-chaussée, on retrouve des planchers radiants ainsi qu’un foyer de masse central équipé d’un four à pain. C’est donc la maison parfaite pour vivre d’amour, d’eau fraîche et de pain frais!

Courtoisie Stéphanie Gauvin

Un total de cinq chambres à coucher s’y trouvent espacées sur trois étages.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

On retrouve également une salle de bain complète ainsi que deux salles d’eau.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

La propriété se trouve sur un vaste terrain avec un accès au lac Willoughby. On y retrouve même une petite plage de sable ainsi qu’un sauna pour un maximum de détente.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

C’est Stéphanie Gauvin de Gauvin Immobilier qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 948 500$.

Courtoisie Stéphanie Gauvin

Tous les détails ici.

