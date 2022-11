La première tempête de l'année est dimanche soir: voici comment seront touchées les régions

Partager







La première tempête hivernale de l'année au Québec devrait s'amorcer dimanche soir et se terminer lundi. Déjà, en matinée, un mince manteau blanc couvrait le sol en Gaspésie.

C'est cette région qui devrait être la plus touchée, alors qu'entre 20 et 40 cm de neige sont attendus, notamment à Murdochville et à Gaspé, selon Environnement Canada.

Voici ce qui est annoncé ailleurs pour cette première tempête:

Bas-Saint-Laurent - Une plus petite bordée, avoisinant les 15 cm, est attendue, entre autres dans les secteurs de Rimouski et de Matane.

Côte-Nord - La tempête doit laisser d'importantes accumulations dans ce secteur, de Baie-Comeau jusqu'à Blanc-Sablon. Les plus fortes accumulations devraient être mesurées vers Havre-Saint-Pierre et Natashquan.

Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Saguenay–Lac-Saint-Jean - Des flocons sont tombés dans divers secteurs, tôt dimanche matin, mais les accumulations sont somme toute limitées.

Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke - Un mélange de pluie et de neige était prévu tout au long de la journée, avec une accumulation de deux centimètres au cours de la nuit.

Montréal - Il faudra attendre quelques jours avant de pouvoir admirer les premiers flocons dans la métropole. Des averses de neige sont prévues pratiquement tous les jours à partir de mardi soir, jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Au Québec en général, la semaine sera grise, froide et floconneuse à partir de mercredi.

