Après Twitter et Meta, Amazon s'apprête à supprimer des milliers d'employés

Amazon compte licencier environ 10 000 employés dès cette semaine, selon des informations rapportées par le New York Times. Ces mises à pied massives surviendraient quelques jours après des vagues de renvois importantes chez Twitter et Meta, la maison-mère de Facebook et d'Instagram.

Les coupes à venir chez Amazon pourraient être les plus importantes de l'histoire de l'entreprise, selon le New York Times. Ces mises à pied devraient concerner le département des technologies, des ressources humaines et de la vente au détail.

Ces licenciements toucheraient 3% des employés d’Amazon et moins de 1% de sa main-d’œuvre mondiale, avançait le quotidien lundi matin.

AFP Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.

Rappelons que la semaine dernière, le nouveau dirigeant de Twitter, Elon Musk, a procédé au renvoi de 3700 employés du réseau social, soit 50% de la masse salariale de l’entreprise.

De son côté, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a annoncé la suppression de 11 000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Ces coupes sont liées aux performances financières décevantes au troisième trimestre du groupe avec un net recul de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en plus du faible nombre de nouveaux utilisateurs.

Jeff Bezos veut faire don de sa fortune

Plus tôt lundi, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé vouloir faire don de la majeure partie de sa richesse à des œuvres caritatives, lors d’une entrevue accordée à CNN.

C’est la première fois que l’homme d’affaires de 58 ans, qui est multimilliardaire, prend un tel engagement publiquement. Jeff Bezos n’a d’ailleurs pas signé la «promesse de donation» initiée par Warren Buffett et Bill Gates, qui encourage les milliardaires à donner plus de la moitié de leur richesse à des organisations de bienfaisance.

Selon l’agence Bloomberg, Jeff Bezos vaut actuellement 124 milliards de dollars, ce qui fait de lui la quatrième personne la plus riche au monde.

-Avec le New York Times et AFP