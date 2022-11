It Takes Two: recréez la scène la plus déchirante du jeu grâce à cette peluche officielle [PHOTOS]

Partager







Electronic Arts a récemment dévoilé de la marchandise officielle du jeu It Takes Two et parmi les choix, un item en particulier a capté notre attention et ébranlé notre paix intérieure, nous rappelant la scène maudite du jeu de Josef Fares.

Déniché par Rock Paper Shotgun, l’item en question est une réplique de la peluche Cutie l'éléphante, la reine du Château Magique de Rose. On parle évidemment de la peluche ultra mignonne que May et Cody DÉMEMBRENT et ASSASSINENT dans l’espoir de retourner dans leurs corps. Jusqu'à ce jour, cette horrible scène nous donne encore froid dans le dos!

Electronic Arts Official Gear Store

Des troubles à vous rappeler de la scène? Laissez-nous vous remémorer ce passage d'It Takes Two.

En précommande à 35 $US, la peluche Cutie l’éléphante de 26 cm de haut est une réplique du personnage dans le jeu et elle a même l’oreille et la jambe droite qui se détachent. Pourquoi nous demanderez-vous? Parce qu'on vit dans un monde cruel, voilà.

Electronic Arts Official Gear Store

Il faudra évidemment prévoir des frais de livraison étant donné qu’elle arrive des États-Unis. Sa livraison est estimée à février 2023.

D’autres items officiels du jeu de Josef Fares sont également offerts sur la boutique, comme une broche avec les deux personnages principaux, des tasses, des t-shirts et une tuque. Pour voir tous les objets officiels du jeu It Takes Two, c'est par ici.

