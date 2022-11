Le propriétaire d’un resto Au Vieux Duluth répond de façon arrogante et sans aucune classe aux gens qui laissent des commentaires négatifs sur Google

Partager







Dans le domaine du service à la clientèle, le monde se divise en deux catégories.



Il y a d’abord ceux qui ont compris le dicton qui dit que «le client est roi».

Chez ceux-là, le service est impeccable et le plus souvent, cela se traduit par une clientèle qui devient fidèle et qui n’hésite pas à user du bouche à oreille pour recommander l’établissement en question.

Et il y a les autres, pour qui les clients sont en quelque sorte des nuisances idiotes, des parasites encombrants.

Habituellement, ces derniers ne restent pas en affaires trop longtemps parce que personne n’aime se sentir comme de la schnoutte lorsqu’il veut acheter ou consommer un produit ou un service.

Eh bien, le propriétaire du restaurant Au Vieux Duluth de Montréal-Est semble appartenir à cette seconde catégorie.

Une publication dans le sous-Reddit r/Québec a récemment mis en lumière les commentaires dégoulinants d’arrogance que cette personne laisse lorsqu’une personne enregistre un avis négatif au sujet de son établissement sur Google.

Par exemple, lorsqu’une dame a souligné que «le patron a un problème d'attitude» et qu’il serait «méprisant envers les Québécois», le principal intéressé a rétorqué (en anglais): «Ce n'est pas que je n'aime pas les québécois je n'aime pas les gens qui pensent que parce qu'ils viennent dans mon resto ils en sont propriétaires si tu penses que tu peux mieux faire donne moi 850.000.00$ sinon arrête de te plaindre et mange ta poutine» (sic).

Capture d'écran / Google

Capture d'écran / Google



À une autre dame qui se plaignait de l’accueil qui lui avait été réservé par le gérant et du fait que sa réservation n’avait pas été respectée, ce que l’on suppose être le même individu a répondu: «J'ai une meilleure idée de faire sortir le client stupide, nous n'avons pas besoin de fermiers qui se plaignent pour rien».

Capture d'écran / Google

Capture d'écran / Google

Autre exemple: une dame se plaint que le restaurant sert des tournedos lorsque des clients commandent (et sont facturés) des filets mignons.

Voici la réponse du propriétaire: «Cher client, ce n'est pas ma faute, vous ne savez rien sur les types de viande, peut-être devriez-vous retourner chez Macdonalds, ils ont du vrai filet mignon».

Capture d'écran / Google

Capture d'écran / Google

Une dernière pour la route: quelqu’un qui tient à laisser un commentaire doit minimalement mettre une étoile, mais insiste pour dire que le restaurant mérite ZÉRO étoile.

Réponse du monsieur: «Pourquoi ne viens-tu pas au resto et mets le zéro en personne grande gueule.»

Capture d'écran / Google

Capture d'écran / Google



Quand on prend le temps de lire l’ensemble des commentaires sur Google (qui, pour la plupart, n’ont pas de réponse du tenancier de l’établissement), on constate que le problème d’attitude du géant est un dénominateur commun.



On ne peut cependant pas reprocher à cette personne d’être hypocrite: elle semble aussi désagréable sur internet que dans la vraie vie.

