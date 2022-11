Un joli condo à la déco colorée en face d’un parc dans la Petite-Italie, à vendre à 598 000$

Partager







Dans la Petite-Italie, à deux pas de nombreux restaurants et cafés, ce charmant condo avec une grande terrasse est tout simplement épatant.

En retrait du bruit d’une rue passante, le condo se situe en face d’un parc apprécié des gens du quartier.

Courtoisie Sutton Québec

Il se situe d’ailleurs dans une jolie bâtisse construite en 2016. Avec ses multiples paliers, le condo offre un total de 838 pieds carrés divisés en sept pièces.

Les futurs propriétaires pourront profiter de deux chambres fermées, d’une salle d’eau et d’une salle de bain.

L’aire de vie principale accueille un salon, une salle à manger et une belle cuisine. Des planchers en béton poli chauffant recouvrent l’endroit et offrent une allure contemporaine et industrielle à l’espace.

Les propriétaires actuels célèbrent les textures et les couleurs dans leur décor. Ils ont opté pour de beaux et grands tapis et de jolis imprimés sur les murs pour habiller la pièce.

Les immenses fenêtres permettent au condo de profiter d’une généreuse luminosité.

À l’étage se trouvent les chambres. La salle de bain complète se trouve également à ce niveau.

Une terrasse viendra sans doute convaincre les personnes qui zieutent ce condo.

C’est Dominique Malo de Sutton Québec qui s’occupe de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 598 000$.

