Un voleur arrêté pendant qu’il fait caca

Un brigand mexicain a eu la malchance d’avoir un besoin naturel #2 alors qu’il était en fuite.



Selon ce que rapporte Excelsior.com, un voleur qui venait de détrousser les passagers d’un autobus a été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il s’était arrêté pour déféquer dans les toilettes d’un centre commercial.

Dans les minutes précédentes, le suspect, qui était vêtu d’une chemise à carreaux blanche à manches courtes et d’une casquette des Bulls de Chicago, était monté à bord d’une unité de transport en commun sur l’autoroute Toluca-Tenango, au sud-ouest de la capitale Mexico.

À la pointe d’une fausse arme à feu, il avait ensuite dérobé des lunettes de soleil, des AirPods, un portefeuille, ainsi que huit téléphones portables aux passagers du véhicule, avant de prendre la fuite.

Cependant, grâce à des caméras de surveillance, l’unité d’analyse tactique de la police de Metepec a pu localiser l’homme qui s’était réfugié dans les toilettes d’un grand magasin.



Lorsque l’opération fut lancée pour le mettre hors d’état de nuire et lui faire subir le courroux de la justice, les agents de police l’ont trouvé dans une cabine, culottes à terre, en train de trôner tout en regardant un téléphone cellulaire.

Les autorités ont eu tôt fait de découvrir que le suspect, un certain Saulo Esteban »N» âgé de 41 ans, était déjà recherché et que trois mandats d’arrêts pesaient contre lui pour des histoires de cambriolages et d’armes à feu.

